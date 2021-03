Xbox Game Pass, arriva Star Wars Squadrons: segnate la data

Electronic Arts ha formalizzato la data d’arrivo di Star Wars Squadrons su EA Play, il servizio di gioco in abbonamento incluso su Xbox Game Pass Ultimate.

Diversamente dalle altre new entry, quindi, non si tratta di un ingresso diretto ma veicolato dalla partnership con EA.

L’ingresso è stato stabilito per il prossimo giovedì 18 marzo, quando sia gli abbonati a EA Play che a Xbox Game Pass Ultimate potranno mettere le mani sull’ultimo gioco di Star Wars.

Ready to join the galaxy’s finest? Well, buckle up and take off in #StarWarsSquadrons, coming to EA Play on March 18. pic.twitter.com/ET7SzCiTG7 — EA Play (@EAPlay) March 5, 2021

Realizzato da Motive Studios, il gioco è abbastanza atipico rispetto agli altri titoli di EA ispirati al marchio, dal momento che si tratta di uno shooter sulle tipiche astronavi di Guerre Stellari.

I fan saranno contenti di giocarlo, dal momento che è equipaggiato con una storia canonica in single-player e una ricca modalità multiplayer.

Per il momento, dopo un rinvio last minute, EA Play è integrato soltanto su Xbox Game Pass Ultimate per console, mentre su PC arriverà più avanti quest’anno.

Nel caso voleste approfondire, potete consultare la nostra recensione di Star Wars Squadrons, curata dal buon Marcello Paolillo.

Le buone notizie non sono finite qui: per i giocatori su Xbox Series X, è disponibile infatti una modalità addirittura a 120fps.

Gli abbonati a Xbox Game Pass possono avere accesso ad un’altra ondata di titoli in arrivo nella prima metà di marzo, a proposito, in attesa di una seconda wave programmata per le prossime settimane.

Tra le novità, potrebbe figurare anche un big di Ubisoft, pubblicato in origine soltanto lo scorso autunno.