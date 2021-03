Xbox Game Pass, prima bomba di marzo disponibile da domani

Microsoft ha annunciato una new entry per il mese di marzo su Xbox Game Pass e si tratta di una bomba per gli amanti degli sportivi.

In collaborazione con 2K Games e Visual Concepts, infatti, la casa di Redmond ha svelato che NBA 2K21 sarà disponibile da domani 4 marzo sul servizio in abbonamento.

La versione che sarà integrata su Xbox Game Pass sarà quella per console e mobile, mentre ne resteranno fuori, almeno per ora, gli abbonati su PC.

È bene precisare che, quando si parla di versione console, si intendono sia quelle old-gen per Xbox One e Xbox One X, sia quelle next-gen per Xbox Series X e Xbox Series X.

We’re excited to announce that @XboxGamePass members can play NBA 2K21 on console and on the cloud with Xbox Game Pass Ultimate starting March 4! Details here: https://t.co/Tox6L3Eux2 — Xbox Wire (@XboxWire) March 3, 2021

La variante “mobile” è invece quella fruibile tramite cloud gaming ed è accessibile per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

NBA 2K21 è inoltre proposto con uno sconto di oltre 40 euro per i giocatori che dovessero essere interessati all’acquisto diretto su Microsoft Store.

Non si tratta della sola novità di marzo per Xbox Game Pass, ad ogni modo. La lista completa comprende anche:

Madden NFL 21 – da oggi su EA Play per console

Football Manager 2021 per PC – da domani 4 marzo

per PC – da domani 4 marzo Football Manager 2021 Xbox Edition (console e PC) – 4 marzo

NHL 21 – da aprile su EA Play per console

Soltanto ieri abbiamo parlato di cinque uscite dolorose dal catalogo di Xbox Game Pass per marzo, ma a quanto pare Microsoft si è rifatta rapidamente delle perdite.

Il cestistico di 2K Games e Visual Concepts non ha infatti rivali, sia nella passata che nell’attuale generazione, come testimoniato dalla recensione di NBA 2K21 per le nuove console che abbiamo realizzato lo scorso dicembre.

Sempre a marzo, in una data non ancora precisata, sarà invece il momento dell’ultima uscita di un altro grande franchise – Star Wars.