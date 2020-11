Star Wars Squadrons aggiunge i 120fps su Xbox Series X, ma non su PS5

Con un update appena arrivato a destinazione, Star Wars Squadrons ha introdotto una modalità a 120fps con una risoluzione fino a 4K su Xbox Series X e S.

La buona notizia è che questo upgrade riguarda entrambe le piattaforme di Microsoft, sia la top di gamma che quella meno performante ma più accessibile.

Tuttavia, a sorprendere è l’assenza di PS5 dalle piattaforme che supportano i 120fps, o almeno è questo quanto filtra dal changelog fornito da Electronic Arts.

Pilots, rejoice! Next-gen improvements for #StarWarsSquadrons have landed: ✔️ 120FPS and 4K support

✔️ Enhanced visuals/enhanced performance options

✔️ Improved visual quality + lighting

Pilots, rejoice! Next-gen improvements for #StarWarsSquadrons have landed: ✔️ 120FPS and 4K support

La patch integra, oltre ai 120fps, anche opzioni per dare la priorità alla grafica o al frame rate, e queste sono disponibili anche su PS5.

Sulle console next-gen sono state migliorate anche generalmente la qualità visiva e l’illuminazione, ed è stata integrata la funzionalità del variable refresh rate sui televisori compatibili – per il momento, PS5 la aggiungerà in un secondo momento.

L’update 3.0 porta in dote anche una nuova mappa, Porto Fostar, e tempi di accesso al matchmaking che vengono definiti ampiamente migliorati.

I 120fps non sono una primizia ormai nel mondo del gaming su console, ma sono stati tra le poche altre cose a dare grossi problemi tecnici su Xbox Series X|S, al punto che Microsoft è intervenuta per chiarire di stare lavorando con i partner multipiattaforma per risolverli.