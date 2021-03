Xbox Game Pass, in arrivo un big di Ubisoft?

Non è ormai un mistero che Xbox Game Pass sia uno dei principali punti di forza del colosso Microsoft.

La folta libreria di giochi si arricchisce mano a mano di nuovi titoli, senza risparmiarsi vere e proprie bombe.

Tra gli ultimi annunci di un certo peso troviamo anche il più recente titolo dedicato a Star Wars, da poco entrato nel catalogo.

La prima bomba di marzo è però arrivata pochi giorni fa, quando è stato annunciato l’ingresso in Xbox Game Pass di NBA 2K21, sebbene soltanto in versione old-gen.

I colleghi di Game Rant, però, oggi alzano decisamente il tiro, riportando il tweet dell’insider Shpeshal Ed, il quale vorrebbe Watch Dogs Legion come prossima new entry nel pass.

As he heads to the Game, he Passes by his Legion of fans, waving as he goes. He spots his opponent across the room. "Show me what you got"

— Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) March 5, 2021