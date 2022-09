Xbox Game Pass, colpo di scena: un nuovo gioco non sarà più gratis al day one

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass sono abituati a scoprire improvvisi annunci di giochi gratis in arrivo sul servizio al day one, ma ciò che probabilmente nessuno si aspettava era invece il processo inverso: uno dei nuovi titoli in uscita ha infatti deciso clamorosamente di fare marcia indietro e non sarà più disponibile gratuitamente.

Paradox ha infatti annunciato che Victoria III, uno dei giochi strategici più attesi, non sarà più disponibile su Xbox Game Pass (che trovate in sconto su Amazon), a differenza di quanto precedentemente annunciato dagli autori dopo il primo reveal.

Per rendere l’idea della portata di questo annuncio, bisogna ricordare che il grand strategy ambientato in era Vittoriana era diventato un vero e proprio meme, dato che sembrava essere diventato un miraggio mai destinato a realizzarsi.

Sfortunatamente per quei fan che non vedevano l’ora di poterlo provare gratuitamente, il nuovo strategico ha però deciso di tornare a far parlare di sé con una mossa decisamente discutibile, spiegata dagli sviluppatori sui propri forum ufficiali (via OnMSFT.com).

Paradox ha infatti sottolineato di aver «discusso con i suoi partner» sull’opportunità di un lancio al day one su Xbox Game Pass e di aver deciso di fare un inaspettato dietrofront: adesso Victoria III sarà disponibile solo su Steam al lancio, che avverrà il 25 ottobre.

Non è stato però approfondito come mai il team abbia deciso di rinunciare alla partnership con Microsoft, inaugurando quello che sembrerebbe essere un nuovo accordo con Valve, ma è stato chiarito che per il day one il titolo non sarà disponibile né su Game Pass né su Microsoft Store.

Paradox ha comunque sottolineato che questo non escluderà futuri accordi con Xbox Game Pass, come dimostrato dal lancio di giochi come Crusader Kings III, Shadowrun Trilogy, Hearts of Iron IV, Stellaris e tanti altri titoli del publisher.

In ogni caso, si tratta di una doccia fredda per i fan del servizio in abbonamento, che adesso dovranno decidere se acquistare il titolo su Steam o se attendere un eventuale ripensamento e lancio gratuito successivo al lancio, che però attualmente non è stato ancora confermato.

