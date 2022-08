Xbox Game Pass svela a sorpresa un nuovo gioco gratis al day-one

Una e-mail inviata da Xbox agli utenti europei e italiani ha svelato a sorpresa un nuovo gioco gratis in arrivo al day-one su Game Pass, precedentemente non annunciato dalla casa di Redmond.

Si tratta di Gungrave GORE, uno sparatutto d’azione in terza persona realizzato dallo studio sudcoreano IGGYMOB: stando a quanto riferito dalla nuova comunicazione ufficiale di Microsoft, pare che gli utenti potranno scaricarlo e giocarci gratis fin dal lancio su Xbox Game Pass (che trovate in sconto su Amazon).

Nella comunicazione arrivata agli utenti iscritti al servizio si fa infatti riferimento ai giochi in arrivo sul servizio in abbonamento svelati durante la Gamescom 2022: tuttavia, lo sparatutto action non era stato ancora annunciato ufficialmente.

Potrebbe essersi dunque trattato di una svista e di un reveal avvenuto in anticipo: all’interno della e-mail si fa infatti riferimento anche alla possibilità di pre-installare il gioco su console, che al momento non risulta però essere disponibile.

Ad ogni modo, la comunicazione ci ha fornito anche una breve descrizione di ciò che potrà attendere i fan all’interno di questo ambizioso titolo, che vi riporteremo di seguito:

«In Gungrave G.O.R.E puoi diventare l’agguerrito antieroe dei tuoi sogni: il “pistolero della risurrezione”, un maniaco delle armi da fuoco inarrestabile che spara ai suoi nemici senza alcuna pietà. Mettersi al riparo e ritirarsi non sono opzioni possibili per Grave; avanza sempre a marce serrate, preferibilmente contro i suoi nemici».

Si preannuncia dunque uno sparatutto action ricco d’azione e votato prevalentemente all’attacco: non è ancora chiaro come mai sia stato scelto di comunicare questo nuovo lancio gratuito soltanto tramite una comunicazione e-mail, ma è plausibile che nelle prossime ore arriveranno ulteriori conferme.

Considerando che sono stati inseriti il link alla pagina ufficiale e una grafica a tema, sembra improbabile pensare a un annuncio errato, rendendo più plausibile l’ipotesi di una comunicazione anticipata per errore: in ogni caso, vi terremo prontamente aggiornati non appena riceveremo ulteriori novità al riguardo.

Tra i giochi gratis in arrivo svelati nella e-mail inviata agli utenti europei è stato mostrato anche Pentiment, l’interessante progetto di Obsidian che abbiamo avuto modo di osservare in anteprima con gli sviluppatori.

A proposito di novità in arrivo, segnaliamo che presto potrebbe essere possibile condividere i giochi gratis di Game Pass con amici e familiari, tra i quali sarà però necessario rinunciare a 10 grandi perle alla fine del mese, incluso Hades.