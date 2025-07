I più attenti giocatori, soprattutto appassionati Nintendo, avranno notato una certa cura in Donkey Kong Bananza che faceva presagire le attenzioni di uno dei team più talentuosi interni della Grande N, quello che ha dato vita a Super Mario Odyssey (tra gli ultimi).

Quando Donkey Kong Bananza è stato annunciato come titolo per Switch 2, l'azienda giapponese ha mantenuto un riserbo quasi totale sui team di sviluppo coinvolti, alimentando interrogativi che toccano il futuro stesso delle franchise più importanti del colosso di Kyoto.

Questa scelta comunicativa, che per altro non è la prima volta che la compagnia adotta in casi simili, nasconde implicazioni strategiche di portata considerevole.

Il mistero si è parzialmente dissolto durante un recente evento di anteprima, dove Nintendo ha finalmente confermato quello che molti sospettavano: il progetto porta la firma dello stesso gruppo che ha dato vita a Super Mario Odyssey.

La rivelazione, comunicata a VGC e altre testate specializzate, ha specificato che si tratta del team «con sede a Tokyo», ovvero «lo stesso team che ha sviluppato Super Mario Odyssey», riferimento trasparente a Nintendo EPD Tokyo.

Tuttavia, Nintendo non ha specificato chi è il director di DK Bananza, né comunicato l'identità di altre figure pivotali all'interno della pipeline di lavoro.

Inoltre sarà interessante capire se Nintendo EPD Tokyo sta lavorando solamente al prossimo capitolo videoludico di Donkey Kong, oppure se nel frattempo c'è anche un nuovo Super Mario principale, che i fan Nintendo stanno attendendo con impazienza. Magari al vociferato Direct di luglio in cui ci sarà un grande ritorno? Chissà.

Nel frattempo, Donkey Kong Bananza sembra francamente notevole e ve l'abbiamo raccontato in un recente evento di anteprima a cui abbiamo partecipato.

E parlando di giochi in arrivo, sembra che la data di uscita di Elden Ring in versione Nintendo Switch 2 sia sempre più vicina. Aspettiamo conferme.