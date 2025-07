Amazon ha svelato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su Prime Gaming per il mese di luglio 2025, distribuiti come sempre su cadenza settimanale.

Ogni mese gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti approfittare di tanti nuovi giochi gratis da riscattare: questo mese ci sono diverse proposte decisamente interessanti.

Senza ulteriori indugi vi proponiamo la lista completa con tutti i giochi gratis in arrivo (tramite il blog ufficiale):

Prime Gaming: giochi gratis luglio 2025

Da oggi:

Boxes: Lost Fragment

Paquerette Down the Bunburrows

Dal 17 luglio:

ENDLESS Space 2 Definitive Edition

Besiege: The Splintered Sea DLC

Dal 24 luglio:

Venba

I Love Finding Wild Friends Collector’s Edition

Dal 31 luglio:

Heroes of Loot

Inoltre, il Prime Day 2025 si terrà martedì 8 luglio e venerdì 11 luglio. Per celebrare l'avvicinarsi del Prime Day, dal 17 giugno al 7 luglio, i membri Prime potranno ottenere sei giochi per PC tra i più amati dai fan senza costi aggiuntivi, tra cui:

Saints Row IV: Re-Elected

STAR WARS: Rebellion

Saints Row 2

TOEM

Dungeon of the ENDLESS Definitive Edition

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

I membri Prime Gaming possono giocare gratuitamente ai seguenti giochi su Amazon Luna questo luglio:

Death Stranding Director's Cut

Smurfs Kart

I Puffi - Missione Vileaf

World War Z

Hollow Knight

Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition

DUSK

Tiny Lands

CLeM

Worms Crazy Golf

Get Packed: Couch Chaos

Q.U.B.E. 10th Anniversary

Fortnite OG

Fortnite Ballistic

LEGO® Fortnite Brick Life

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

LEGO® Fortnite Odyssey

Rocket Racing

Fortnite

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Rainbow Six Siege.

Durante tutto il mese di luglio 2025 saranno dunque disponibili questi giochi gratis da riscattare.

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

Vi terremo ovviamente informati come sempre non appena saranno disponibili per il download: nel frattempo, potete ingannare l'attesa recuperando i giochi gratuiti di Epic Games Store.

Infine, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.