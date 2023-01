Xbox Game Pass, annunciati 9 nuovi giochi gratis in arrivo a gennaio e febbraio

Dopo aver ufficialmente concluso l’ultimo evento Developer Direct, dedicato ai nuovi giochi in arrivo realizzati dai gruppi Xbox e Bethesda, la casa di Redmond ha adesso ufficializzato i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per le prossime settimane.

La line-up aggiornata del servizio per le console di casa Microsoft (trovate Xbox Series S in sconto su Amazon) terrà infatti conto non solo degli ultimi giorni di gennaio, ma anche delle prime settimane di febbraio con ben 9 giochi gratis in arrivo.

Uno di questi è l’ambizioso nuovo titolo di Tango Gameworks, disponibile a sorpresa gratis già da questo momento sul servizio in abbonamento, ma c’è spazio anche per l’attesissimo ritorno di Goldeneye 007 in un’apposita edizione rimasterizzata in 4K.

C’è inoltre spazio per tante altre sorprese che faranno felici i più grandi appassionati: dopo una partenza a rilento, l’abbonamento Game Pass sembra finalmente pronto a imporsi con la forza sul 2023 dei fan Xbox.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi giorni, con le relative piattaforme e date d’uscita, annunciati grazie ad un consueto post sul blog ufficiale:

Xbox Game Pass: giochi gratis in arrivo a gennaio e febbraio 2023

Hi-Fi Rush (Xbox Series X|S, PC e Cloud) — da oggi

(Xbox Series X|S, PC e Cloud) — da oggi GoldenEye 007 (Console e Cloud) — 27 gennaio

(Console e Cloud) — 27 gennaio Roboquest (Console) — 30 gennaio

(Console) — 30 gennaio Age of Empires II: Definitive Edition (Console e Cloud) — 31 gennaio

(Console e Cloud) — 31 gennaio Inkulinati (Console, PC e Cloud) — 31 gennaio

(Console, PC e Cloud) — 31 gennaio JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Console, PC e Cloud) — 31 gennaio

(Console, PC e Cloud) — 31 gennaio Darkest Dungeon (Console, PC e Cloud) — 2 febbraio

(Console, PC e Cloud) — 2 febbraio Grid Legends (Cloud) — 2 febbraio

(Cloud) — 2 febbraio Hot Wheels Unleashed: Game of the Year Edition (Console, PC e Cloud) — 7 febbraio

Sembra dunque essere finalmente arrivato il momento di provare con mano l’edizione definitiva di Hot Wheels Unleashed: un annuncio particolarmente atteso, dato che inizialmente era stato svelato come uno dei titoli in arrivo a dicembre per poi assistere a un clamoroso ripensamento.

La line-up di giochi gratis in arrivo sembra dunque essere particolarmente intrigante e variegata, con novità in arrivo già da oggi e nei prossimi giorni: vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori annunci.

Il blog di casa Xbox ha inoltre confermato la lista di giochi gratis in uscita, già precedentemente anticipata dalle app ufficiali del servizio: vi consigliamo dunque di recuperare questi 4 titoli prima che sia troppo tardi.