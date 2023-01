GoldenEye 007 sta per tornare, gratis su Xbox Game Pass

GoldenEye 007 è un videogioco che non ha certo bisogno do presentazioni, specie se avete qualche anno alle spalle: ora, però, è stato confermato che il gioco sta per tornare molto presto.

Lo storico videogioco uscito molti anni fa su Nintendo 64, ispirato all’altrettanto leggendario film di James Bond (trovate il Blu-ray su Amazon a ottimo prezzo), che è diventato un classico immortale.

Da tempo si parlava del ritorno di GoldenEye 007 in una versione rimasterizzata, talmente tanto che erano spuntati anche gli achievement di una eventuale remastered del gioco, ma senza un annuncio definitivo.

Annuncio che, di fatto, è arrivato a settembre dello scorso anno, sebbene è ora il momento di una data di uscita ufficiale e di tutte le novità annesse.

Come riportato da Gematsu, GoldenEye 007 sarà disponibile per Xbox Series e Xbox One , nonché per Switch tramite Nintendo 64 – Nintendo Switch Online il 27 gennaio. Il gioco sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.

«Entra nel mondo dello spionaggio come Bond in GoldenEye 007. La tua operazione segreta per fermare il satellite dell’arma GoldenEye si estende in tutto il globo: ti infiltrerai in basi sotterranee, attraverserai un treno militare e ti immergerai nelle profondità della giungla» recita la descrizione ufficiale.

«Lungo il percorso, M vi informerà sui vostri obiettivi e Q Branch sosterrà i vostri sforzi con una serie di gadget, ma il successo finale di questa missione è solo vostro. Andate a caccia dell’oro in un’azione di spionaggio contro spionaggio in locale od online nella modalità multigiocatore a quattro giocatori e godetevi un round dopo l’altro di azione competitiva in prima persona».

Come annunciato in precedenza, le versioni Xbox Series e Xbox One sono state rimasterizzate con una risoluzione di 4K e un frame rate più elevato ma supportano solo il multiplayer locale a schermo condiviso. Gli utenti che possiedono l’edizione digitale di Rare Replay riceveranno il gioco gratuitamente.

Ricordiamo che c’è anche un nuovo titolo in sviluppo per il ritorno di Bond sulle scene videoludiche: Project 007 sarà un progetto narrativo dagli autori di Hitman.

Ma non solo: il numero di utenti attivi mensili di Xbox Game Pass ha raggiunto il massimo storico nel secondo trimestre del 2023.