Xbox Game Pass dirà addio a 4 giochi gratis per fine gennaio 2023

Anche a fine gennaio gli utenti iscritti a Xbox Game Pass saranno costretti a fare delle rinunce importanti: le app ufficiali del servizio in abbonamento si sono infatti aggiornate per segnalare i prossimi giochi gratis che lasceranno il catalogo.

Il servizio in abbonamento per PC e per le console di casa Microsoft (trovate Xbox Series S in sconto su Amazon) è ormai un vero e proprio punto di forza dell’ecosistema Xbox, ma come gli appassionati hanno ormai imparato non tutti i giochi saranno disponibili per sempre.

Proprio poche ore prima dell’arrivo degli attesissimi nuovi giochi gratis di gennaio, Game Pass ha dunque confermato che 4 titoli gratuiti non saranno più disponibili dal 31 gennaio, dando così meno di due settimane di tempo per provarli.

Fortunatamente, TrueAchievements ci ricorda che due di questi sono completabili in una manciata di ore, rendendoli dunque una priorità per chiunque volesse procedere al download prima della fine del mese.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis che lascerà ufficialmente Xbox Game Pass alla fine del primo mese del 2023, già confermati dalle app ufficiali del servizio:

Xbox Game Pass: giochi gratis in uscita a gennaio 2023

Donut County

Taiko no Tatsujin: The Drum Master!

Telling Lies

Worms W.M.D.

Se siete alla ricerca di giochi facili da completare, segnaliamo che Donut County e Telling Lies potranno essere completati in appena due ore l’uno, anche se nel caso del secondo titolo potrebbe essere necessario saltare una buona parte delle scene di gioco.

Il gioco invece più complesso da completare è sicuramente Taiko no Tatsujin The Drum Master, che potrebbe richiedervi addirittura dalle 60 alle 80 ore: servirà dunque tanto tempo libero per riuscire a finirlo prima del 31 gennaio, giornata in cui saranno rimossi tutti e 4 gli omaggi.

Cogliamo comunque l’occasione per ricordarvi che, come sempre accade in questi casi, avrete la possibilità di approfittare di uno sconto del 20% su tutti i giochi gratis del catalogo, così da farli vostri per sempre anche dopo la rimozione a un prezzo vantaggioso.

E a proposito di prezzi vantaggiosi, se non l’avete ancora fatto, vi ricordiamo di consultare i nuovi imperdibili sconti di Xbox Store dedicati al Capodanno lunare: abbiamo segnalato per voi le migliori offerte disponibili.

Restando invece in tema Game Pass, ben presto potrebbe essere svelato ufficialmente il piano per condividere i giochi gratis con amici e familiari: sono arrivati infatti alcuni indizi importanti dallo store americano.