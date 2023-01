Tango Gameworks svela il suo nuovo gioco, ed è gratis da oggi su Xbox Game Pass

Xbox e Bethesda stanno tenendo in questi minuti un Developer_Direct, in modo da dare ai fan uno sguardo interno su alcuni dei giochi in arrivo su Xbox, PC e Game Pass nei prossimi mesi.

Tra le novità è stato da poco annunciato anche il nuovo gioco di Tango Gameworks, autori di Ghostwire Tokyo (che trovate anche su Amazon), il quale si chiamerà Hi-Fi Rush.

Nato ideologicamente come un mix tra Jet Set Radio e No More Heroes, il gioco nasce dai creatori di The Evil Within 1 e 2, con Shinji Mikami nei panni di executive producer, come su Ghostwire Tokyo.

Hi-Fi Rush nasce come un rhythm action game, nel quale vestiremo i panni di una rockstar ancora agli albori, Chai, dopo essere stato oggetto di esperimenti da parte di una compagnia malefica. Chai potrà potenzierà le sue combo man mano che andrà avanti nell’avventura.

La musica includerà pezzi di bandi di grande prestigio come Prodigy e altre band note del panorama mondiale che non hanno certo bisogno di presentazioni. Infine, le boss fight sembrano essere davvero molto particolari, visto che includeranno scontri diretti impostati come veri e propri minigiochi musicali, cosa questa che tenterà di variare e non di poco il gameplay generale dell’intera produzione di Tango.

La cosa importante è però un’altra: il gioco completo è infatti disponibile già da oggi, mercoledì 25 gennaio, poco dopo la fine del Developer_Direct, e sarà incluso anche su Xbox Game Pass fin da subito, gratis, per console Xbox Series X|S e piattaforma PC.

Ricordiamo che per dedicare il giusto tempo all’attesissimo Starfield di Bethesda Game Studios, è in preparazione anche un secondo show indipendente dedicato al titolo in questione, in data da destinarsi.

Infine, sembra proprio che Bethesda stia pianificando un altro evento durante il prossimo mese di marzo, ma non quello dedicato a Starfield.