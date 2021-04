Xbox Game Pass: 6 nuovi giochi in arrivo ad aprile

Microsoft ha annunciato una nuova ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass, il suo servizio in abbonamento per PC, Xbox One, Xbox Series X|S e mobile.

Uno dei titoli in calendario, MLB The Show 21, era già stato svelato nelle scorse settimane e aveva attirato notevolmente l’attenzione dei giocatori, essendo il primo prodotto di PlayStation Studios ad arrivare nel catalogo della casa di Redmond.

In aggiunta, due giochi si aggiungono alla declinazione cloud di Xbox Game Pass, disponibile a partire da oggi (su invito) anche su iOS e PC.

L’elenco comprende sei new entry, sebbene in alcuni casi fossero già stati presentati nel passato recente o fossero nel catalogo originale ma per altre piattaforme.

Le novità del mese sono:

20 aprile

MLB The Show 21 (console e cloud)

22 aprile

Phogs!

28 aprile

Second Extinction (Game Preview)

29 aprile

Destroy All Humans!

30 aprile

Fable III (cloud)

Fable Anniversary (cloud)

Contestualmente a questo reveal, è stato annunciato l’arrivo dei comandi touch su Banjo-Kazooie, Battle Chasers: Nightwar, Killer Queen Black, Overcooked! 2, Wreckfest e Double Dragon Neon.

Colpisce l’arrivo di un nuovo gioco al day one, Second Extinction, sebbene sempre più osservatori siano d’accordo nel dire che questo genere di manovre non rappresenterebbe più un rischio per sviluppatori ed editori.

Il titolo, proveniente dal team responsabile di Generation Zero, è un curioso prodotto multiplayer a base di dinosauri.

Buone notizie del resto anche per gli appassionati di classici Xbox, con ben due capitoli della serie Fable introdotti su cloud (e dunque pure su smartphone).

Proprio i classici Xbox erano stati al centro di una novità, di recente, dal lato tecnologico: la retrocompatibilità è di fatto sbarcata anche su smartphone e tablet.

L’ultimo grande update della libreria di Xbox Game Pass aveva riservato sorprese, tra cui il reintegro di Grand Theft Auto V per console e cloud.

Ma le sorprese non dovrebbero essere finite qui, con un grande sparatutto in prima persona che potrebbe essere aggiunto al listone per fine anno.