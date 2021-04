Xbox Game Pass in streaming per PC e iOS ha una data (ed è vicinissima)

Microsoft ha annunciato che Xbox Cloud Gaming, l’applicazione per il gioco in streaming di Xbox Game Pass, sarà disponibile a partire da domani 20 aprile su iOS e PC.

Da domani saranno spediti gli inviti agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate per una beta limitata su PC equipaggiati con Windows, e smartphone e tablet marcati Apple.

Su iOS, diversamente da Android dov’è disponibile un’app-libreria da installare sul proprio telefono, si è dovuto optare per una soluzione tramite browser web.

La stessa web app sarà disponibile anche su PC, dove sarà possibile giocare oltre 100 titoli Xbox Game Pass (a prescindere dalla piattaforma) con Edge, Chrome e Safari.

Xbox Game Pass è diventato negli ultimi anni il vero punto di forza di Microsoft.

Il funzionamento sarà dunque del tutto simile rispetto a quello di Stadia e non bisognerà installare alcunché sul proprio PC.

Gli inviti saranno consegnati su una base continuata, quindi i primi partiranno domani ma ne arriveranno tanti altri a scaglioni.

Inoltre, è stato confermato che già nei prossimi mesi l’intenzione di Microsoft è aprire l’accesso a tutti i membri di Xbox Game Pass.

Il gioco in streaming sarà disponibile con controller connessi via USB o Bluetooth, e oltre 50 titoli supportano comandi touch personalizzati.

«Nelle fasi iniziali della beta, ci concentreremo sul ritoccare le feature e creare un’esperienza consistente attraverso le piattaforme, mentre ci assicuriamo che i giochi girino al meglio», ha spiegato Catherine Gluckstein, Vice President & Head of Product di Project xCloud.

L’annuncio delle mire espansionistiche del servizio in abbonamento attraverso il cloud gaming su iOS e PC era stato dato lo scorso dicembre.

In quell’occasione era stato fatto notare come eccezionalmente su iOS si sarebbe passati per un’applicazione su browser anziché una semplice app perché, al contrario di Android, Apple non consente app-libreria con centinaia di giochi “installati”.

Soltanto poche settimane fa il lancio era stato dato per imminente e in effetti, pur con la prerogativa di una beta limitata, la conferma di oggi ha mantenuto la parola.