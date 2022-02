Xbox Game Pass, 5 nuovi giochi gratis sono disponibili da oggi

Il 10 febbraio è sicuramente una data che molti utenti iscritti a Xbox Game Pass attendevano con ansia: da oggi il catalogo di giochi gratis si amplierà con una grande quantità di titoli decisamente interessanti.

Da oggi tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno infatti accedere a ben 5 nuovi giochi gratis, come parte della line-up precedentemente annunciata da Microsoft disponibile per tutto il mese di febbraio.

Uno dei nuovi regali è stato però oggetto di polemiche da parte degli utenti: nonostante sia infatti disponibile al day-one, soltanto la prima campagna sarà giocabile gratis per gli abbonati.

Proprio pochi giorni fa sono stati inoltre resi disponibili due grandi classici su PC senza costi aggiuntivi, grazie all’integrazione con l’abbonamento EA Play.

Di seguito riepilogheremo tutti i giochi gratis resi disponibili da oggi per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, segnalandovi anche su quali piattaforme potranno essere scaricati:

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom – Cloud, Console e PC

– Cloud, Console e PC Skul: The Hero Slayer – Cloud, Console e PC

– Cloud, Console e PC Edge of Eternity – Cloud, Console e PC

– Cloud, Console e PC CrossfireX – Console

– Console Besiege (Game Preview) – Cloud, Console e PC

Tra le nuove proposte vogliamo segnalare CrossfireX e Edge of Eternity: entrambe queste produzioni sono infatti disponibili gratis fin dal day one con l’abbonamento di casa Microsoft.

La giornata odierna rappresenta dunque un’ottima opportunità per scoprire nuovi interessantissimi giochi, grazie a un’offerta in continua espansione e che non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi.

Potrete iniziare a scaricare i nuovi regali di Xbox Game Pass da questo momento: non dovrete fare altro che accedere alle relative pagine su Console o PC e procedere con il download.

Le sorprese del servizio in abbonamento della casa di Redmond non sono però finite qui: fra pochi giorni saranno disponibili altri due giochi gratis.

Dobbiamo però segnalare anche che a breve dovremo dire addio a molti titoli gratuiti, tra i quali ci sono anche molti dei prodotti più apprezzati su console.