Xbox Game Pass, i prossimi giochi a cui dire addio sono tra i migliori

Xbox Game Pass è una realtà ormai consolidata nel mondo dei videogiochi, non è più solo appannaggio dei fan di Xbox.

Il modo in cui funziona il servizio in abbonamento di Microsoft è ormai noto a tutti: con un canone mensile si ha libero accesso ad un ampio catalogo di videogiochi.

Ogni mese vengono aggiunti una serie di titoli nel catalogo, tra i first party di Microsoft e i titoli multipiattaforma che escono anche su Xbox Series X|S.

Ultimamente ci sono state uscite di grande peso, come Hitman Trilogy che è stato annunciato e pubblicato a stretto giro su Xbox Game Pass.

Ma, come sapete bene, da Xbox Game Pass vengono eliminati anche dei titoli, sempre con la stessa cadenza, e a febbraio per una serie di coincidenze se ne andranno alcuni tra i migliori.

Come segnalato dal sito ufficiale Xbox, dal 15 febbraio dovrete prepararvi a dire addio ad una manciata di titoli, tra cui alcuni dei più importanti che sono (erano?) presenti nel catalogo.

Ecco i giochi che se ne andranno da Xbox Game Pass nelle prossime settimane:

Control (Cloud, Console, e PC)

(Cloud, Console, e PC) Code Vein (Cloud, Console, e PC)

(Cloud, Console, e PC) Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console e PC)

(Console e PC) The Medium (Cloud, Console, e PC)

(Cloud, Console, e PC) Project Winter (Cloud, Console, e PC)

(Cloud, Console, e PC) The Falconeer (Cloud, Console, e PC)

Al di là dei gusti personali, vi sarete senz’altro accorti che qui sopra ci sono nomi di una certa importanza come Control e Code Vein tra le uscite più recenti, o dei grandi classici come Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Paradossale anche l’uscita di The Medium, una volta esclusiva Xbox ed ora multipiattaforma, che esce proprio dal catalogo proprietario dell’azienda che lo aveva lanciato.

A volte i titoli inseriti all’interno del catalogo generano anche delle polemiche, come dimostra il caso di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Ma possiamo già puntare verso i giochi di marzo, che iniziano ad essere svelati con un grande anticipo.