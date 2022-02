Xbox Game Pass svela un nuovo gioco gratis al day one, ma è polemica

Uno dei tanti lanci previsti per il mese di febbraio sarà disponibile gratis al day one per gli utenti Xbox Game Pass: l’annuncio è arrivato dagli stessi sviluppatori tramite i loro profili social.

Si tratta di CrossfireX, la versione disponibile sulla console di casa Microsoft della leggendaria serie sparatutto PC, che gli iscritti a Xbox Game Pass potranno provare gratuitamente.

A differenza degli altri due titoli disponibili al day one già annunciati, il reveal degli sviluppatori ha causato non poca confusione per gli appassionati per il modo con cui è arrivata la notizia.

Come segnalato da GamingBolt, CrossfireX non sarà infatti disponibile totalmente gratis, ma la sua inclusione nel servizio in abbonamento garantirà agli utenti la possibilità di poterlo provare senza costi aggiuntivi.

Se il multiplayer sviluppato da Smilegate sarà infatti disponibile gratis per tutti, essendo distribuito tramite la formula free-to-play, non si può dire lo stesso per la campagna realizzata da Remedy Entertainment.

Nonostante sia tecnicamente incluso su Xbox Game Pass, i giocatori potranno infatti avere accesso soltanto alla campagna Operation Catalyst: la seconda sarà invece disponibile esclusivamente a pagamento o acquistando la versione completa del gioco.

CrossfireX is now available for PRELOAD on @Xbox! Also available are 3 special preorder packages, 1 of which includes both single player campaigns developed by @remedygames. @XboxGamePass members will have access to "Operation Catalyst" at no extra charge starting 2/10/22. pic.twitter.com/rj1apqNUIA — CrossfireX (@PlayCrossfireX) February 1, 2022

Il gioco sarà disponibile ufficialmente il 10 febbraio, ma l’annuncio è servito anche per svelare che a partire da oggi sarà possibile avviare il pre-load del titolo sulla propria console.

Tuttavia, questo annuncio poco chiaro ha lasciato inevitabilmente l’amaro in bocca a molti utenti, che si sarebbero aspettati di poter godere della versione completa dello sparatutto sul proprio abbonamento.

Tra i fan c’è infatti chi ha sottolineato come stiano rilasciando su Xbox Game Pass un «gioco incompleto», dato che solamente una delle due campagne sarà effettivamente presente sul servizio, mentre sono in molti a lamentarsi di una comunicazione poco chiara sull’argomento.

In ogni caso, fra pochi giorni gli utenti potranno comunque giocare completamente gratis la prima campagna e il multiplayer del titolo: vedremo se in futuro gli autori decideranno di includere o meno anche la seconda parte.

Nel frattempo, vi ricordiamo che a partire da oggi potete già scaricare i primi due giochi gratis Xbox di febbraio offerti da Games With Gold.

Inoltre, sono già online i nuovi sconti settimanali di Xbox Store: sono disponibili tantissime saghe per gli amati degli action a prezzi imperdibili.