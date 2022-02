Xbox Game Pass Ultimate, disponibili a sorpresa 2 nuovi amati giochi gratis

EA e Microsoft hanno deciso di fare una nuova gradita sorpresa agli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, proponendo due nuovi amatissimi giochi gratis scaricabili da adesso su PC.

Grazie all’integrazione di EA Play su Xbox Game Pass Ultimate, i giocatori possono infatti accedere costantemente al grande catalogo di giochi di Electronic Arts senza costi aggiuntivi, sia su console che su PC.

I titoli in questione non erano stati precedentemente confermati tra i nuovi giochi gratis in arrivo a febbraio, dunque i fan dei grandi classici avranno certamente un motivo in più per festeggiare.

Da questo momento, gli utenti potranno dunque scaricare Battlefield Bad Company 2 e Peggle Nights, due prodotti completamente diversi ma entrambi mai dimenticati dai loro rispettivi fan.

Nuovi giochi gratis disponibili grazie a EA Play.

Accedendo alla app Xbox su PC è infatti possibile scoprire sempre in tempo reale tutte le ultime aggiunte al catalogo Game Pass: come visibile nel seguente screenshot, i due titoli sono appena stati aggiunti al servizio tramite EA Play.

Battlefield Bad Company 2 and Peggle Nights available on EA Play/PC Game Pass pic.twitter.com/QNxuUik9Nu — Wario64 (@Wario64) February 8, 2022

Battlefield Bad Company 2 è l’amatissimo sequel di uno dei capitoli più riusciti di tutta la saga sparatutto in prima persona: in questo episodio affronterete un’intensa campagna single player alla ricerca di un’arma a impulsi, tentando di impedire insieme alla vostra bizzarra squadra che finisca nelle mani sbagliate.

Peggle Nights è invece un delizioso rompicapo e il primo successore del fenomeno ideato da PopCap Games: sarà necessario sparare palline per eliminare svariati tondini in oltre 60 entusiasmanti livelli di gioco.

Da oggi questi titoli sono disponibili gratuitamente su PC per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate: per scaricarli non dovrete fare altro che dirigervi all’apposita app sul vostro dispositivo e iniziare la procedura di download.

Una selezione sicuramente molto nostalgica, dato che entrambi i giochi sono stati resi disponibili per la prima volta nel 2008 e nel 2010, ma che proprio per questo farà le gioie dei fan storici.

Ricordiamo inoltre che proprio pochi giorni fa sono arrivati altri tre giochi gratis davvero niente male: saranno i primi di una lunga serie di regali disponibili a febbraio.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi anche che a breve molti dei migliori titoli lasceranno Xbox Game Pass: il nostro consiglio è dunque quello di recuperarli il prima possibile.