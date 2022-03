Xbox Game Pass, 4 nuovi giochi gratis disponibili oggi: c’è un big Marvel

Da oggi gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno approfittare di 4 nuovi giochi gratis, disponibili senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli abbonati.

Il 10 marzo è stato un appuntamento molto atteso da molti fan abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, dato che tra i titoli in offerta è già possibile scaricare anche una grande produzione Marvel.

I nuovi titoli concludono la line-up annunciata di giochi gratis di marzo: la casa di Redmond si sta però già preparando a nuove incredibili aggiunte che saranno annunciate solo nei prossimi giorni.

Tra questi è già stata svelata un’esclusiva che arriverà la prossima settimana, dedicata a tutti gli amanti dello snowboard e che sarà disponibile al day one.

In attesa di scoprire quali saranno tutte le ultime aggiunte, di seguito vi ricordiamo i nuovi giochi gratis che potete scaricare su Xbox Game Pass a partire da oggi:

Kentucky Route Zero – Cloud, Console e PC

Cloud, Console e PC Lawn Mowing Simulator – Xbox One

Xbox One Marvel’s Guardians of the Galaxy – Cloud, Console e PC

Cloud, Console e PC Young Souls – Cloud, Console e PC

Il gioco che spicca per importanza è certamente Marvel’s Guardians of the Galaxy, il celebrato adattamento di Square Enix e Crystal Dynamics che è anche riuscito a vincere il riconoscimento per la miglior narrativa a The Game Awards.

Young Souls e Kentucky Route Zero sono altri due titoli estremamente interessanti, rispettivamente un mix tra picchiaduro e RPG e un’affascinante avventura punta e clicca; Lawn Mowing Simulator è invece un vero e proprio simulatore di tagliaerba per gli amanti del giardinaggio.

Da questo momento potete già procedere al download sulla vostra console o PC di 3 dei 4 giochi offerti a partire da oggi: nel momento in cui scriviamo questo articolo l’unico titolo gratis a essere attualmente assente è Young Souls, che sarà disponibile ufficialmente solo fra qualche ora.

Cogliamo però l’occasione per ricordarvi che tra pochi giorni sarà necessario dire addio a 4 giochi gratis, tra i quali c’è anche un altro capolavoro di Square Enix.