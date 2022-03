Xbox Game Pass, ecco i nuovi giochi di marzo: c’è anche un titolo Marvel!

Xbox Game Pass è una realtà ormai consolidata nel mondo dei videogiochi, non è più solo appannaggio dei fan di Xbox.

Il modo in cui funziona il servizio in abbonamento di Microsoft è ormai noto a tutti: con un canone mensile si ha libero accesso ad un ampio catalogo di videogiochi.

Sempre più spesso arrivano giochi anche al day one, impreziosendo il catalogo fin da subito, e marzo vedrà anche l’esordio di titoli molto interessanti.

Di recente è arrivato un nuovo titolo multiplayer, che però è stato ingiocabile per tanti giorni, anche se la soluzione sembra essere stata trovata.

E marzo inizia col botto, come potete vedere dall’immagine qui sopra, perché all’interno di Xbox Game Pass arriverà anche Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Microsoft ha infatti annunciato la prima tornata di giochi gratis che invaderanno la piattaforma dal mese di marzo, e i nomi coinvolti non sono per niente male.

Ecco i giochi che saranno disponibili a partire da oggi:

Far: Changing Tides (Cloud, Console, ePC)

(Cloud, Console, ePC) Microsoft Flight Simulator (Cloud)

(Cloud) Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console e PC) – 3 marzo

(Console e PC) – 3 marzo Kentucky Route Zero (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 10 marzo

(Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 10 marzo Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ID@Xbox – 10 marzo

(Xbox One) ID@Xbox – 10 marzo Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console, e PC) – 10 marzo

(Cloud, Console, e PC) – 10 marzo Young Souls (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 10 marzo

Oltre al poter dare una nuova possibilità allo sfortunato titolo Marvel, amato dai fan ma che non ha saputo fare centro nel cuore di tutti i videogiocatori, il marzo di Xbox Game Pass è davvero ricco.

Degno di nota è anche Microsoft Flight Simulator, già presente nel catalogo ovviamente da tempo, ma che da oggi arriva anche in cloud.

In generale, a marzo arriveranno ben cinque giochi al day one all’interno di Xbox Game Pass, quasi un record.

Uno di questi è un classico, un vero cult, per apprezzare un po’ di storia videoludica con un titolo che è letteralmente un caposaldo.