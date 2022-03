Xbox Game Pass dice addio a 4 giochi gratis a marzo (e c’è un capolavoro)

Xbox Game Pass offre un catalogo in continua espansione di grandissimi giochi gratis, ma purtroppo non tutti durano per sempre: gli utenti hanno imparato ormai da tempo che sarà spesso necessario prepararsi a salutare alcuni dei più importanti.

Microsoft ha infatti già confermato l’addio di 4 giochi gratis da Xbox Game Pass per questo mese, tra i quali ce n’è uno particolarmente importante che spicca tra tutti gli altri, considerato spesso un capolavoro dagli amanti degli action RPG.

Dopo aver dunque svelato che tra i nuovi giochi gratis in arrivo c’è anche una grande produzione Marvel pubblicata da Square Enix, a lasciarci il prossimo mese sarà proprio uno dei più amati titoli pubblicati dal colosso giapponese.

Si tratta di NieR Automata, l’action RPG sviluppato da PlatinumGames e diretto da Yoko Taro che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, ma che naturalmente si tratta solo di uno dei tanti titoli pronti a lasciare il servizio.

Di seguito vi proporremo la lista completa di giochi gratis che lasceranno a breve il servizio su PC, Console e Cloud, con i relativi link per poter procedere immediatamente al download prima che sia troppo tardi (via Pure Xbox):

L’addio più importante è evidente che sia proprio il già citato NieR Automata, ma anche tra gli altri giochi ci sono delle piccole perle che varrà la pena di scoprire, come il terzo capitolo di Torchlight.

Tutti i giochi gratis resteranno disponibili su Xbox Game Pass fino al 15 marzo: vi consigliamo dunque di portarli a termine il prima possibile, dato che a partire da questa data saranno rimossi ufficialmente dal catalogo.

Se vorrete dunque farli vostri per sempre, non avrete altra scelta se non acquistarli: prima del loro addio definitivo sarà possibile approfittare di uno speciale sconto su Xbox Store, così potrete proseguire da dove avrete interrotto.

Nel frattempo, i giocatori potranno prepararsi all’arrivo di tanti nuovi attesi titoli al day one: è già stato confermato che un cult arriverà gratis proprio al lancio su Game Pass.

Per gli utenti PC potrebbe inoltre arrivare presto una gradita sorpresa: Valve ha ammesso di essere interessata a portare Xbox Game Pass su Steam.