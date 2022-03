Xbox Game Pass svela un nuovo gioco gratis al day one (ed è un’esclusiva)

Ormai sta diventando sempre più comune per i fan scoprire l’arrivo di nuovi giochi gratis al day one su Xbox Game Pass: la casa di Redmond sta infatti lavorando duramente per assicurare ai suoi utenti un catalogo sempre più ricco di nuove uscite.

Proprio in queste ore è arrivata una nuova importante conferma: un nuovo gioco gratis è in arrivo su Xbox Game Pass fra poche settimane, come svelato dagli stessi sviluppatori.

Il mese di marzo si prepara dunque a diventare ancora più ricco, dopo che Microsoft aveva già svelato l’arrivo di 4 nuovi giochi gratis il 10 marzo, tra i quali c’è un’importante produzione Marvel.

Come riportato da GameSpot, FoamPunch ha annunciato che Shredders sarà disponibile ufficialmente il 17 marzo su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S, ma che gli iscritti al servizio in abbonamento potranno giocare gratis al lancio.

Si tratta di una produzione per tutti gli amanti dello snowboard, che permetterà di esplorare un mondo aperto con multiplayer online e una libertà mai vista prima in un titolo dedicato a questo sport.

L’annuncio è arrivato direttamente dagli sviluppatori con un breve post sui propri canali social ufficiali, condividendo anche un trailer di presentazione:

Our best worst kept secret:

Shredders is coming March 17! Fire up your @Xbox Series X|S, PC or @XboxGamePass, it's (nearly) Shredding time!https://t.co/W5wlG4xOdg pic.twitter.com/yO3lHgL8ug — Shredders (@ShreddersGame) March 2, 2022

Di seguito vi riproporremo invece la sinossi di Shredders, proveniente direttamente dalla pagina ufficiale del gioco su Xbox Store:

«Partecipa all’evento di snowboard dell’anno ed esegui i trick più assurdi, nella speranza di ottenere una wildcard per un evento esclusivo a invito. Per dimostrare di essere all’altezza della sfida, padroneggia l’arte dello snowboard con butter e acrobazie su tubi e rampe enormi e conquista il tuo posto nel mondo dello snowboard».

Gli amanti dello snowboard saranno felici di scoprire che potranno affrontare anche molti atleti professionisti, oltre a poter approfittare delle licenze ufficiali con i brand più famosi.

Fra meno di due settimane gli utenti Xbox Game Pass potranno dunque divertirsi con un nuovo gioco gratis al lancio: nei prossimi giorni la casa di Redmond dovrebbe comunque rilasciare una lista completa con i titoli in arrivo nella seconda metà di marzo.

Nel frattempo, i giocatori devono prepararsi a dire addio a 4 giochi gratis, tra i quali c’è un capolavoro action RPG pubblicato da Square Enix.

A proposito di giochi gratis, da oggi sono già disponibili i nuovi regali del weekend di Free Play Days, anche questa volta dedicati interamente agli amanti dello sport.