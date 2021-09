Xbox Game Pass, 13 nuovi giochi per settembre: tante novità al day one

Settembre continua ad essere un mese molto caldo per Xbox Game Pass, che nelle prossime settimane si riempirà di altri giochi.

Già in queste settimane il catalogo si è arricchito di tanti giochi, tra cui anche Final Fantasy XIII che sarà il primo di una lunga serie di episodi della saga JRPG ad arrivare.

Durante il mese avevamo già accolto tanti nuovi giochi, tra cui appunto la saga di Final Fantasy, e dovevamo aspettarci ovviamente tanti nuovi inserimenti.

Ai quali si aggiungono anche alcuni titoli del catalogo di Humble Bundle, che arriveranno dal day one.

Ed ecco qua, pubblicati direttamente al sito Xbox ufficiale, i nuovi giochi che potrete scaricare a brevissimo da Xbox Game Pass.

Le novità di questa seconda metà del mese di settembre sono ben tredici, di cui otto che arrivano al day one.

Tra i più curiosi segnaliamo Superliminal, un puzzle game molto divertente che sfrutta le proporzioni per dei rompicapo unici, dal 16 settembre su console e PC.

Ma anche Subnautica: Below Zero, disponibile dal 23 settembre, il seguito dell’apprezzato titolo survival ambientato in un mondo ghiacciato,

Ma, bando alle ciance, ecco la lista dei tredici nuovi giochi:

Flynn: Son of Crimson (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 15 settembre

15 settembre I Am Fish (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 16 settembre

16 settembre SkateBird (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 16 settembre

16 settembre Superliminal (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 16 settembre

16 settembre Aragami 2 (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 17 settembre

17 settembre Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Console, e PC) – 23 settembre

23 settembre Sable (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 23 settembre

23 settembre Subnautica: Below Zero (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 23 settembre

23 settembre Tainted Grail: Conquest (PC) ID@Xbox – 23 settembre

23 settembre Lemnis Gate (Console e PC) – 28 settembre

28 settembre Astria Ascending (Cloud, Console, e PC) – 30 settembre

30 settembre Unsighted (Console e PC) ID@Xbox – 30 settembre

30 settembre Phoenix Point (Console) ID@Xbox – 1 ottobre

Mese molto ricco, che vede anche delle nuove uscite molto interessanti come Sable, che vi abbiamo segnalato come uno dei prossimi videogiochi da tenere d’occhio.

Parlando di giochi, sullo Store Xbox ci sono degli sconti molto buoni in questi giorni, li avete già consultati?

Ma di tutta la selezione di Xbox Game Pass, quali sono i giochi migliori? La community ha provato a dare una risposta!