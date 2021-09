Settembre 2021 vi svuoterà il portafogli: i giochi in uscita questo mese

Dopo la calma estiva, vale la pena farsi trovare pronti per quello che sarà un mese di settembre 2021 davvero ricchissimo, in temi di uscite di videogiochi.

Per quanto riguarda i nuovi appuntamenti, infatti, c’è solo l’imbarazzo della scelta: gli sportivi potranno mettere le mani su WRC 10 (avete già letto la nostra recensione?) e su NBA 2K22, mentre gli amanti dei giochi di ruolo non vedono l’ora di misurarsi con Tales of Arise.

C’è spazio anche per l’avventura con giochi come Kena, Lost in Random e Sable, anche se probabilmente chi ama in particolare gli story-driven si concentrerà soprattutto su Life is Strange: True Colors e su Death Stranding: Director’s Cut.

Deathloop è in uscita questo mese

Da annotare, tra gli altri, anche il debutto di Diablo II: Resurrected e quello di WarioWare: Get it Together, che arricchiscono insieme a Deathloop un mese di settembre che è davvero un concentrato di release per tutti i palati – e che noi di SpazioGames seguiremo come sempre da vicino.

I giochi in uscita a settembre 2021