Xbox Game Pass, quali sono i migliori giochi?

Il grande cavallo di battaglia di Microsoft in questa generazione di console è senza dubbio Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento per PC e Xbox Series X|S.

D’altronde, l’idea di poter giocare dal lancio ad un prezzo irrisorio un titolo come Forza Horizon 5 su PC e console non può che fare gola.

A settembre arriveranno su Xbox Game Pass tanti nuovi giochi, in particolare una serie dedicata agli amanti dei JRPG.

Mentre tra i grandi annunci a sorpresa c’è stato anche Football Manager 2022, che sarà disponibile dal day one.

Ma quali sono i migliori giochi per Xbox Game Pass? Ci pensa la community di Xbox a rispondere, o almeno ci prova.

Tramite un tweet del canale ufficiale, il canale UK di Xbox Game Pass ha chiesto ai propri fan di consigliare un gioco da provare sul servizio.

Oltre a dei grandi nomi, ci sono delle piccole sorprese all’interno dei retweet degli utenti. In primis Spiritfarer, consigliato per il suo ritmo accogliente e per chi vuole una storia molto calda.

Sea of Thieves è invece il grande classico per chi vuole un titolo da giocare in multiplayer, per un’esperienza che con il tempo è solamente migliorata. Parlando di classici, dalla community vengono citati Skyrim, Pillars of Eternity, Halo the Master Chief Collection e la trilogia di Dead Space tramite EA Play.

Ma non mancano anche gli uomini di cultura, per citare un grande meme dell’Internet.

Tra quelli che sono considerati come i migliori giochi da provare su Xbox Game Pass ci sono Ori and the Will of the Wisps, tutta la serie Yakuza ed il recentissimo Psychonauts 2.

Non possiamo che approvare, perché il frutto delle acquisizioni di Microsoft si fa sentire in termini di catalogo. Anche se, qualcuno, preferisce la qualità alla quantità.

E se dovete installare questi giochi sappiate che Xbox Series X è compatibile anche con gli SSD esterni, che si possono installare facilmente.

A proposito di console, avete visto il recente rumor su una versione più potente di Xbox Series S?