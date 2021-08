Starfield ci porta in tre suggestive location nei nuovi video

Starfield, il gioco di ruolo spaziale targato Bethesda, è stato nuovamente confermato durante la conferenza streaming di Microsoft in occasione dell’E3 2021, ma a quanto pare il team di sviluppo ha deciso di farci un nuovo (piccolo) regalo.

Definito come il nuovo Skyrim ambientato nello spazio, il gioco promette di essere una space opera realmente originale, lontana da titoli come No Man’s Sky e simili.

Del resto, se la grafica sarà davvero quella vista negli ultimi trailer (e a quanto pare sarà davvero così), l’hype verso il titolo è destinato a crescere a dismisura.

Senza dimenticare che per Xbox si tratta di un’esclusiva di un certo peso, visto che il director di Starfield nonché boss di Bethesda Game Studios ha infatti commentato l’addio alle piattaforme PlayStation, effettivo a partire dal 2022.

Ora, grazie al video che trovate poco sopra, lo sviluppatore ha mostrato brevemente tre delle ambientazioni che avremo modo di esplorare durante l’avventura finale, ossia New Atlantis, Neon, e Akila.

La prima è la capitale delle Colonie Unite, una metropoli che non può non rimandare alla memoria lo stile di Blade Runner, grazie alle sue luci al neon. Trovate il video poco sotto.

La seconda, Neon, è la città del piacere, sorta su quella che una volta era una piattaforma dedicata alla pesca in una zona acquatica. Anche in questo caso, il video lo trovate poco più in basso.

La scoperta di un pesce alieno in grado di far provare all’uomo l’ebbrezza della droga nota come “Aurora“, ha cambiato quel luogo per sempre.

La terza e ultima città, Akila, è la base del Collettivo Freestar, circondata da mura che la proteggono da creature aliene estremamente aggressive.

Il terzo e ultimo filmato lo trovate nel player sottostante.

Nonostante Starfield sia ad appannaggio delle piattaforme Microsoft, sulle pagine di SpazioGames trovate un interessante speciale in cui vi spieghiamo perché le esclusive Xbox non escludano in realtà nessuno.

Se invece volete scoprire cosa sappiamo finora sulla storia e il gameplay del nuovo titolo spaziale di Bethesda non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Infine, tornando sulla Terra e parlando del classico Skyrim, avete letto che un modder ha compiuto un piccolo, grande stravolgimento relativamente una feature del gioco?