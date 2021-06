Senua’s Saga Hellblade II: uscita, grafica, ambientazione e tutto quello che sappiamo

Senua’s Saga: Hellblade II ha avuto per sé tantissimi riflettori fin dal primo istante di vita: il nuovo videogioco di Ninja Theory, infatti, venne svelato durante i The Game Awards 2019 come prima idea di cosa ci avrebbe atteso nella next-gen rappresentata da Xbox Series X (e da Xbox Series S, per essere precisi).

Dopo l’acquisizione del team di Tameem Antoniades da parte di Microsoft, che lo ha portato nei suoi Xbox Game Studios, le prospettive per il ritorno di Senua si sono ovviamente amplificate: più risorse per un progetto che puntasse a standard da AAA, che riprendesse l’anima brillante dell’originale Hellblade: Senua’s Sacrifice e ne ampliasse ulteriormente la formula.

In virtù dei nuovi dettagli arrivati durante l’E3 2021, con l’Xbox Game Showcase Extended che ha visto proprio Antoniades diffondere al grande pubblico alcune delle idee dietro il gioco, facciamo il punto su tutto quello che sappiamo su Hellblade II, in un pezzo che aggiorneremo costantemente quando ci saranno ulteriori informazioni.

Hellblade II è in lavorazione presso gli studi di Ninja Theory

Hellblade II: trama e scenario

Non faremo spoiler a chi non avesse completato l’originale Senua’s Sacrifice, ma è legittimo aspettarsi che Senua’s Saga possa essere un seguito diretto delle vicende del gioco originale. A oggi, gli sviluppatori non hanno anticipato dettagli sul soggetto di Hellblade II: sicuramente avremo ancora a che fare con la psiche della nostra protagonista, punto nevralgico dell’esperienza del primo episodio, ma non sappiamo ancora né quanto né in che modo.

Torneranno le voci nella testa di Senua? Ci saranno nuovi distorsioni per darci visione manifesta delle sue crisi psicotiche? Ora come ora, è difficile esprimersi, così come è difficile mettere insieme i pezzi visti per il momento. Sappiamo che il gioco sarà ambientato in Islanda e, considerando che Senua è una guerriera celtica traumatizzata da quanto accaduto dopo l’incontro con dei guerrieri vichinghi, potrebbe darsi che il la della nuova storia trovi fondamenta proprio nello stesso prologo del gioco precedente.

Proprio per quanto riguarda l’ambientazione, Antoniades ha ribadito che giocheremo nell’Islanda del Nono Secolo, con Ninja Theory che sta lavorando duramente per ricreare l’ambientazione in modo realistico: il team ha anche compiuto dei viaggi direttamente nelle location reali, in maniera tale da ricrearle in modo perfetto dentro il gioco, immaginando però come dovessero essere nell’epoca delle vicende di Senua.

Senua tornerà in sequel che non si accontenterà, anticipano gli autori

Gameplay, grafica, engine

Per quanto riguarda il gameplay, sarà sicuramente rivisto il combat system. Nel corso del suo ultimo intervento, Antoniades ha infatti spiegato che il gioco sarà più brutale e più realistico dell’originale, quindi possiamo aspettarci maggior profondità e, in un certo senso, maggior fisicità quando brandiremo le lame di Senua. A tal proposito Melina Juergens, che interpreta proprio Senua, si è allenata per due anni (con tanto di addestramenti all’arma bianca e agli stunt) per raggiungere la forma necessaria a dare ancora una volta anima e corpo alla protagonista.

Da capire se ci saranno anche diverse armi da utilizzare, anche considerando che Antoniades ha precisato quanto il team non voglia fare un sequel che sia semplicemente un more of the same. Aspettiamoci, quindi, dei dettagli che possano venire reinventati o migliorati – magari anche in merito alle sequenze più legate ai puzzle e al platforming, con l’utilizzo delle rune nel primo Hellblade che prestava il fianco a diverse critiche.

Per quanto riguarda il comparto tecnico, sappiamo che il gioco sarà mosso da Unreal Engine 5 e che Epic Games sta assistendo Ninja Theory per sfruttare al massimo le potenzialità del suo motore grafico. Una di queste già messe in evidenza è la tecnologia per la formazione delle nuvole, che permetterà di avere un cielo realistico con nubi che si formeranno e dissolveranno via via che il tempo scorrerà. Si tratta di dettagli apparentemente “superflui”, che sono però testimoni di una grande vocazione per il realismo.

Alcune immagini dal primo Hellblade

Inoltre, il primo trailer che colpì particolarmente critica e pubblico per l’espressività di Senua, era realizzato in-engine e Microsoft spiegò che «riflette la potenza di Xbox Series X a disposizione degli sviluppatori». Non una scena puramente in-game, ma realizzata con lo stesso motore di gioco che muoverà Hellblade II – e non in fredda computer grafica, come il livello di realismo delle immagini poteva lasciar presagire.

Vocazione per il realismo che era già evidente dai viaggi in Islanda del team di sviluppo, ma non solo: Antoniades ha infatti svelato che i costumi che vediamo nel gioco stanno venendo creati nella realtà e poi scannerizzati per venire ricreati in digitale, in maniera tale che possano avere un aspetto credibile e tangibile.

La voglia di realismo è testimoniata anche da altri dettagli: se è Juergens si è sottoposta agli addestramenti citati poco sopra, è vero che hanno affrontato percorsi simili, con lezioni di combattimento, perfino gli animatori del gioco, in maniera tale che potessero creare movimenti realistici. A coronare il tutto ci sono ovviamente le solite tecnologie di motion capture: attori in carne e ossa interpreteranno i movimenti dei personaggi che saranno poi riprodotti in digitale.

Per i combattimenti, il coreografo scelto è C.C. Smiff, che in passato ha lavorato anche a Star Wars e a Il Trono di Spade come esperto di armi bianche e coreografo. Aspettiamoci, insomma, non solo realismo, ma anche spettacolarità.

Hellblade II: trailer e dietro le quinte

Dopo il primo trailer dei TGA 2019, Ninja Theory e Microsoft hanno pubblicato diversi video dietro le quinte dedicati proprio al lavoro del team per la realizzazione del ritorno di Senua. Potete vederli di seguito, compreso quello recente dell’E3 2021, con l’intervento del director Antoniades.

Raccomandiamo di tenere d’occhio anche il profilo di Senua in persona, con Melina Juergens che di tanto in tanto condivide aggiornamenti sul suo lavoro nei panni della protagonista di Hellblade II.

Qualche tempo fa vi abbiamo anche anticipato che Ninja Theory, segnalando il suo account TikTok, ha svelato il costume di Senua in Hellblade II, mostrando Juergens mentre lo indossa.

Ninja Theory is now on TikTok, and we’re kicking things off with a first look at this new Senua costume. https://t.co/jSsmeELjf7 pic.twitter.com/tiKWgnHMsV — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 7, 2021

Quando esce Hellblade II?

Difficile, al momento, rispondere alla madre di tutti i quesiti: qual è la data d’uscita di Hellblade II? Quando venne presentato, infatti, il gioco non venne mai descritto come titolo di lancio di Xbox Series X, che sarebbe giunta sul mercato a novembre 2020. Sappiamo che la finestra di lancio è prevista per il 2022, ma niente è scolpito nella pietra.

Nel suo intervento all’E3 2021, infatti, Antoniades ha spiegato che, per realizzare il sequel non more of the same che ha in mente, l’idea è quella di arrivare pronti al 2022, ma non è detto che ci si riesca. Il gioco, infatti, a giugno 2021 non è ancora entrato in piena produzione, il che significa che il team sta ancora lavorando per mettere insieme tutti i pezzi della pianificazione e tutti i tasselli del mosaico: solo dopo, si procederà a pieno regime per tutte le componenti tecniche.

Hellblade II punterà forte sul realismo

«Volevamo fare qualcosa di ancora più speciale» ha spiegato il director, in merito ai lavori in corso sul gioco, «quindi stiamo rendendo le nostre vite difficili il più possibile per inseguire questo obiettivo. Quello che stiamo facendo al momento è realizzare una grossa parte del gioco, prima di muoverci interamente nella produzione per realizzare tutto il resto».

Al momento, quindi, ci sarà ancora da aspettare un po’ per capire quando Hellblade II potrebbe vedere effettivamente la luce. Sappiamo, però, che lo farà su Xbox Series X, Xbox Series S e PC e che, come i giochi degli Xbox Game Studios, sarà su Xbox Game Pass al momento del lancio. È possibile che il gioco esca anche su Xbox One, ma la pagina ufficiale di Microsoft al momento non fa menzione delle specifiche piattaforme.

Rimaniamo quindi al varco per tutti i possibili nuovi dettagli che giungeranno da qui alla release del gioco: non perdete d’occhio questo articolo e i suoi futuri aggiornamenti.