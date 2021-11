Fable, a che punto è il nuovo gioco? I tempi di sviluppo vi sorprenderanno

Quando venne annunciato lo scorso anno durante l’Xbox Games Showcase, il nuovo capitolo di Fable fu sicuramente uno dei reveal che riuscì a rubare la scena, pur mostrando un semplice teaser trailer.

Da tempo infatti i fan attendevano che la storica saga, disponibile su Xbox Game Pass, venisse finalmente aggiornata con un nuovo capitolo: da quando venne però svelato gli appassionati hanno ricevuto ben poche notizie sul suo sviluppo.

Il nuovo capitolo della serie sta venendo realizzato da Playground Games, che starebbe venendo aiutato anche dallo studio di Forza Motorsport.

Xbox ha già anticipato che il nuovo Fable sarà in grado di mescolare vecchie e nuove idee contemporaneamente, realizzando un mondo aperto ricco di dettagli.

Nonostante non ci siano ancora oggi molte novità su come procedono i lavori, oggi abbiamo però un’idea più precisa del grande impegno che sta venendo richiesto agli sviluppatori, grazie ad un tweet del Lead Engineer di Playground Games (via Game Rant).

Secondo quanto dichiarato infatti da Tom Gaulton, pare che lo sviluppo di Fable sia ormai arrivato al suo quarto anno e, a giudicare dall’assenza di novità, probabilmente sarà necessario ancora tanto tempo.

Gaulton ha infatti detto di essere emozionato per l’arrivo del nuovo capitolo, al quale Playground Games sta ormai lavorando da ben quattro anni:

4 years of working on Fable at @WeArePlayground. So excited for this game. pic.twitter.com/KO099HnYSd — Tom (@deltaflux) November 5, 2021

Il franchise fu uno dei più popolari durante gli anni di Xbox 360: a Playground Games è stato dunque affidato il duro compito di riportare in vita uno dei brand storici più importanti degli anni d’oro della casa di Redmond.

Sicuramente i tempi di sviluppo servono a confermare che non si tratta di un lavoro che sta venendo realizzato in fretta e furia: gli sviluppatori si stanno prendendo tutto il tempo che gli serve per realizzare un capitolo all’altezza delle aspettative.

Ai fan non resta dunque che aspettare l’imminente arrivo di buone notizie, con la speranza di riuscire a scoprire presto il gameplay di questo nuovo ambizioso titolo.

Le aspettative dei fan non dovrebbero però volare troppo alto: non si tratta infatti di un MMO, ma continuerà ad essere un action-RPG open world.