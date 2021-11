Xbox Cloud Gaming è finalmente disponibile su Xbox Series X|S

Xbox continua la sua marcia verso il futuro dei videogiochi, e il cloud gaming è il prossimo passo che compie anche su console.

xCloud è una tecnologia su cui Microsoft sta investendo da tanto, ed oggi arriva per tutti i possessori di console Xbox.

Microsoft aveva annunciato effettivamente una finestra di uscita per quanto riguarda il suo servizio, in una comunicazione di qualche mese fa.

Il viaggio di Xbox Cloud Gaming era partito già qualche tempo fa ma solo su invito, perché si trattava di una versione preliminare e ancora acerba del servizio.

E non poteva che essere la settimana del ventennale di Xbox il momento migliore per lanciare definitivamente la tecnologia cloud gaming anche su console.

Come riportato dal sito ufficiale, infatti, ora tutti i possessori di un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere ad Xbox Cloud Gaming.

Il servizio è ancora ufficialmente in fase beta, ma ora chiunque sia in possesso di un abbonamento potrà testare il cloud secondo Microsoft.

Attraverso il cloud gaming è possibile giocare a qualsiasi titolo presente nella libreria di Xbox Game Pass, ed ovviamente anche installare quelli preferiti nel caso si voglia passare a giocare su console successivamente.

La grande forza di Xbox Cloud Gaming è che anche gli utenti Xbox One potranno giocare i titoli next-gen tramite questa tecnologia, ma solo ad una piccola selezione creata da Microsoft che contiene The Medium, tra gli altri, con una libreria in espansione.

Per poter utilizzare il servizio non dovete far altro che cercare l’icona del cloud nei vostri giochi preferiti ed iniziare, sempre che siate abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate, lo ricordiamo.

Un altra grande freccia all’arco di Xbox Game Pass, un servizio sempre più corposo anche con i dubbi sulla sua sostenibilità economica, ai quali ha risposto Phil Spencer di recente.

Tra i titoli che si potranno giocare in cloud c’è anche Halo Infinite, che si è già rivelato un successo senza pari.

Ed altri videogiochi vengono annunciati al day one, tra novità ed attesissimi sequel.