Windows 11 ha una data, ed è “il migliore di sempre per il gaming”

Windows 11 è finalmente pronto per arrivare sui PC di tutto il mondo e, come sempre, sarà un giorno importante per il mondo del PC gaming.

Il quale già da tempo sta sperimentando le gioie di Xbox Game Pass, servizio che ormai è diventato imprescindibile per giocare tantissimo a poco prezzo.

Proprio riguardo la nuova versione del sistema operativo più famoso del mondo, Windows 11 sarà perfettamente integrato con il gaming e con il servizio in abbonamento di Microsoft.

Un servizio che è, e sarà sempre legato al mondo Xbox e PC nel nostro caso. Lo ha rincarato di recente Phil Spencer: Xbox Game Pass non arriverà su PS5 e Switch.

Ma tornando a Windows 11, finalmente sapremo quando potremo installare sui nostri PC la nuova versione del sistema operativo.

L’informazione arriva da Microsoft tramite The Verge, Windows 11 sarà disponibile dal prossimo 5 ottobre.

Sarà gratis come aggiornamento per i possessori di Windows 10, o nei nuovi hardware che lo avranno già installato dentro.

L’aggiornamento arriverà a partire proprio dal 5 ottobre, ma come accaduto in passato sarà sbloccato in fasi per non intasare il traffico dei dati.

Parola di Aaron Woodman, general manager di Windows, che ha dichiarato di voler evitare gli errori fatti con la decima versione del sistema operativo.

Sempre da The Verge arriva un’altra informazione: Windows 11 non avrà il supporto per le app Android al lancio. Microsoft aggiungerà questa feature solo nei mesi successivi al day one.

Ma per i giocatori c’è una buona notizia, come accennato prima. Windows 11 sarà un piattaforma perfetta per il gaming, con una serie di funzionalità dedicate proprio alla gestione della propria libreria di giochi, come quella che avete su Xbox Game Pass, ovviamente.

