Wii U sarà stata un flop, ma qualcuno l’ha amata davvero tanto

Wii U è la penultima console di Nintendo e probabilmente il più fallimentare dei suoi ecosistemi, nonostante con Switch si sia recuperato molto del terreno perduto.

Nintendo Switch (trovate il modello OLED di Splatoon 3 su Amazon) non sembra infatti perdere terreno, a molti anni dal debutto ufficiale nei negozi.

Wii U è stata in ogni caso la console su cui sono nati diversi classici poi arrivati anche su Switch, tra cui – tanto per citarne uno – il divertente Captain Toad Treasure Tracker.

E se la console (assieme al Nintendo 3DS) si avvicina ormai sempre di più all’addio definitivo, un fan davvero sfegatato della Grande N ha dimostrato che la generazione di Wii U non è stata poi così male.

Come riportato anche da Game Rant, un fan ha mostrato la sua impressionante collezione di giochi per Wii U, affermando di possedere tutti i titoli usciti in Nord America.

Alcuni titoli first-party presenti su Wii U includono Super Mario 3D World, Pikmin 3 e Donkey Kong Tropical Freeze, solo per citarne alcuni.

Dopo l’enorme successo della Wii, la Wii U è stata rilasciata nel 2012 come nuova console domestica di Nintendo. Sebbene non sia riuscita a ottenere lo stesso successo del suo predecessore, ha comunque lasciato un’eredità significativa, come dimostra quest’ultima collezione di giochi.

Su TikTok, un collezionista noto come phoenixresale ha condiviso un incredibile filmato di una parte della sua collezione di videogiochi.

In particolare, il video del giocatore mostra l’intera gamma di giochi per Wii U che è riuscito ad acquistare negli anni, notando che il numero totale di giochi era di 164, ovvero l’intera collezione di titoli per la piattaforma Nintendo usciti in Nord America nel corso del suo ciclo vitale.

Al netto del flop, Wii U ha quindi dalla sua un discreto parco titoli, il quale sta venendo riapprezzato anche da un gran numero di possessori di Switch.

Pur essendo ormai vicina alla fine, Wii U ha in ogni caso ricevuto inaspettati aggiornamenti nelle scorse settimane, a dimostrazione che Nintendo non l’ha mai abbandonata del tutto.

Vero anche che, non appena la chiusura dell’eShop sarà definitiva, i giocatori non potranno più accedere ad oltre 1000 giochi esclusivi.