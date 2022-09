Nintendo 3DS e Wii U, la fine è sempre più vicina: una feature importante chiuderà per sempre

Nintendo 3DS e Wii U si avvicinano ormai sempre di più all’addio definitivo: la casa di Kyoto è pronta a “staccare la spina” alle due piattaforme, rimuovendo lentamente tutte le feature più importanti.

In seguito al grande successo ottenuto da Nintendo Switch (trovate il modello OLED in offerta su Amazon), la compagnia ha infatti deciso di interrompere gradualmente il supporto ai suoi storici predecessori, che tra poco diventeranno meno social.

Dopo la già annunciata chiusura dei servizi eShop, che presto impediranno di poter acquistare nuovi giochi, l’azienda ha annunciato proprio pochissimi istanti fa di aver rinunciato a una delle feature più apprezzate presenti su entrambe le console.

A partire dal 25 ottobre 2022 non sarà infatti più possibile condividere clip video e screenshot sui social media, tramite il servizio di condivisione immagini presente su Nintendo 3DS e Wii U.

Questo significa che non sarà più possibile condividere in brevi step il nostro catturato su Facebook o Twitter, ma soltanto sulle console della scorsa generazione: per il momento, non è stata infatti annunciata alcuna ulteriore novità per Switch.

Una decisione presa, presumibilmente, anche per via di un approccio diverso utilizzato nei confronti degli stessi social media: la casa di Kyoto ha infatti annunciato che presto non sarà più possibile utilizzare Facebook e Twitter per creare un nuovo account Nintendo, confermando però che resterà valida l’opzione di utilizzare Google o Apple per l’operazione.

Dal 25/10/2022 non sarà più possibile eseguire l'accesso all'account Nintendo usando un account Facebook o Twitter. Ci scusiamo per l'inconveniente. Maggiori informazioni su come eseguire l'accesso dal 25/10/2022: https://t.co/3RmuSo4gEN — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 20, 2022

Il Servizio di condivisione immagini di Wii U e Nintendo 3DS non sarà più utilizzabile dal 25/10/2022. Maggiori informazioni: https://t.co/FgKIOAvgkc — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 20, 2022

I fan che vogliono condividere i loro momenti preferiti su Nintendo 3DS e Wii U potranno naturalmente ancora farlo, seppur con qualche passo aggiuntivo e una procedura comunque più complicata.

Si tratta dunque dell’ennesima doccia fredda per gli appassionati di queste console, rappresentando una ulteriore conferma di un’era che sta ormai per giungere al suo tramonto definitivo.

Pur essendo ormai vicine alla fine, le due console hanno ricevuto inaspettati aggiornamenti nelle scorse settimane, probabilmente proprio per prepararsi all’addio del Nintendo eShop e di queste feature social.

Vale però la pena di ricordare che, non appena la chiusura dell’eShop sarà definitiva, i giocatori non potranno più accedere ad oltre 1000 giochi esclusivi.