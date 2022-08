Nintendo 3DS e Wii U non sono pronti a dirci addio: nuovi aggiornamenti disponibili

Sembra incredibile a dirsi, ma è successo proprio quello che molti fan non si sarebbero mai aspettati: Nintendo ha deciso di rilasciare durante la scorsa notte nuovi aggiornamenti software per 3DS e Wii U, dimostrando così che il supporto alle due console è, per il momento, ancora attivo.

Una mossa decisamente sorprendente, considerando che ormai le due console sono state ritirate da un mercato in cui Nintendo Switch (trovate il modello OLED in edizione Splatoon 3 su Amazon) ha ottenuto un incredibile successo.

Nintendo 3DS è stata dunque aggiornata ufficialmente alla versione 11.16.0-48, mentre per Wii U è disponibile l’aggiornamento 5.5.6: si tratta con buona probabilità di una strategia adoperata per preparare le console all’imminente chiusura dei negozi online.

Attualmente non sono disponibili molti dettagli su quelle che sono le effettive novità implementate, dato che Nintendo si è limitata a descrivere il tutto come miglioramenti alla stabilità, ma grazie a un affidabile dataminer sappiamo quali sono state le aree delle console rimaste coinvolte.

Secondo quanto riportato da OatmealDome, il nuovo aggiornamento cambierebbe non soltanto alcuni elementi del firmware nativo, ma avrebbe portato alcune novità anche al modulo per il sistema di amicizie, il browser web e l’eShop.

Probabilmente è proprio il negozio online il vero motivo di tale aggiornamento: presto non sarà più possibile acquistare nuovi giochi e la casa di Kyoto vorrà assicurarsi che ciò non crei problemi in futuro con la piattaforma portatile.

Official patch notes state the only change is for "stability". Maybe Nintendo just wanted to see the 3DS off by adding another "stability" note to this page.https://t.co/33ZIwgh4tv pic.twitter.com/VkBScx5Nf5 — OatmealDome (@OatmealDome) August 30, 2022

Per quanto riguarda invece Wii U, le novità sono molto più scarse: OatmealDome ha infatti trovato esclusivamente riferimenti al menù e alle impostazioni della console, senza alcun riferimento specifico all’eShop.

In ogni caso, si tratta sicuramente di un aggiornamento curioso: ricordiamo infatti che è la prima volta che il predecessore casalingo di Switch riceve una nuova patch correttiva dal 2022.

The version number is 5.5.6U. Official patch notes state that the sole changes are for "stability".https://t.co/ebPHggcGRC pic.twitter.com/ArqLcHjqbu — OatmealDome (@OatmealDome) August 30, 2022

Se fate parte di quella fascia di giocatori che non vuole ancora rinunciare a 3DS e Wii U, vi segnaliamo che da questo momento potrete scaricare i nuovi aggiornamenti software delle console, che potrebbero rivelarsi gli ultimi della loro storia.

La chiusura dei server eShop è un atto che ha causato molte proteste da parte dei fan, che però non sono riusciti a far cambiare idea alla grande N: significa che ben presto non sarà più possibile giocare ad almeno 1000 giochi.

E tra questi c’è anche uno dei capitoli di Fire Emblem di maggior successo, la cui storia resterà incompleta per molti giocatori dopo la chiusura ufficiale.