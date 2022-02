Nintendo 3DS e Wii U, 1000 giochi sono pronti a dirci addio per sempre

Nelle scorse ore è arrivata una notizia che molti fan di lunga data non avrebbero mai voluto sentire: Nintendo ha infatti comunicato che gli store digitali di 3DS e Wii U stanno per chiudere definitivamente i battenti.

Il grande successo ottenuto da Nintendo Switch ha infatti spinto la casa di Kyoto ad abbandonare progressivamente il supporto per le sue precedenti console, non ritenendo più necessario rendere disponibili i relativi negozi online.

Da marzo 2023 non sarà infatti più possibile acquistare alcuna copia digitale dei titoli disponibili su queste due piattaforme, ma sarà comunque possibile continuare a scaricare quelli già acquistati e i loro eventuali aggiornamenti.

Inutile dire che la notizia ha messo in allarme i fan, dato che la chiusura dell’eShop per 3DS e Wii U farà rinunciare alle community un catalogo di giochi che non potranno più essere recuperati in alcun modo.

VGC ha infatti analizzato attentamente il catalogo di videogiochi disponibili solo in versione digitale su queste due piattaforme, calcolando la quantità di videogiochi che non sarà più possibile recuperare legalmente.

Ebbene, i numeri sono decisamente incredibili: la chiusura degli store di Nintendo 3DS e Wii U spazzerà via in un solo colpo ben 1000 giochi dalla storia, che se non saranno preservati su altre piattaforme andranno persi per sempre.

Questo ragionamento include anche i titoli classici per le console del passato: Nintendo Switch Online, che la casa di Kyoto ha già ammesso essere al momento l’unico mezzo con il quale vuole procedere con la loro distribuzione, è ancora ben lontano dall’includere tutti i titoli amati dai giocatori nostalgici.

Around 2,000 games will become unavailable digitally when Nintendo closes its eShops, including: Around 450 digital-only Wii U games

Around 600 digital-only 3DS games

Nearly 530 Virtual Console games, around 350 not currently on Switch Online — VGC (@VGC_News) February 16, 2022

Con l’addio all’eShop perderemo infatti l’accesso a 450 giochi su Wii U e 600 titoli per 3DS, dato che sono disponibili soltanto in versione digitale.

Sarà inoltre spazzata via la maggior parte dei giochi disponibili sulla Virtual Console: ben 350 titoli classici non sono infatti ancora stati inclusi nell’abbonamento Online.

Va comunque sottolineato che la cifra totale, che include anche giochi recuperabili in versione fisica, può arrivare a raggiungere addirittura 2000 giochi: se siete interessati a videogiochi esclusivi per Wii U e 3DS, non possiamo che consigliarvi di acquistarli il prima possibile.

Considerando che poco meno di due anni fa Nintendo aveva comunicato di aver interrotto ufficialmente la produzione di console 3DS, i fan sapevano che la chiusura dei negozi era solo questione di tempo, ma non per questo si tratta di un evento meno doloroso.

La chiusura del negozio digitale di Wii U è probabilmente meno sorprendente: la console si rivelò un clamoroso flop al punto da aver venduto meno della sola Switch Lite.