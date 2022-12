Volete le vere Lame del Caos di God of War Ragnarok? Da ora potete

God of War Ragnarok è uscito da diverse settimane su console PS4 e PS5, ottenendo da subito un notevole successo di critica e pubblico, sebbene i fan non hanno ancora smesso di omaggiarlo nei modi più disparati.

L’ultima avventura di Kratos e Atreus (che trovate a ottimo prezzo su Amazon) ha infatti dimostrato di avere dalla sua personaggi e narrazione all’altezza, chiudendo così la saga iniziata con il soft reboot del 2018.

No, non parliamo dei giganteschi castelli di sabbia a tema GOW, bensì di una replica perfetta delle Lame del Caos date in dotazione al protagonista.

Difatti, ora potete comprare – per davvero – le armi in questione in scala 1:1 (ossia a grandezza naturale) direttamente da Ragnarok.

«Ciao, il nostro laboratorio produce cosplay da molto tempo e vorremmo condividere con voi ciò che abbiamo realizzato con le Lame del Caos», si legge nel post Reddit.

La resa, com’è possibile ammirare nel post sottostante, è davvero sorprendente, tanto che le Lame sembrano essere le migliori mai prodotte da mano umana.

Nel sito ufficiale è possibile ordinarne un paio, sebbene il prezzo non è sicuramente dei più bassi: parliamo infatti di 399 dollari per la versione base e ben 499 dollari per la Collector’s Edition.

Insomma, al netto della fattura davvero di pregio, non si tratta certamente di un oggetto per tutte le tasche (anche se molti collezionisti non potranno di certo farne a meno).

Restando in tema God of War, Cory Barlog ha già anticipato, a modo suo, la possibile conferma di un sequel di Ragnarok e uno dei punti centrali della possibile trama.

Ma non solo: parlando di altre fan art e creazioni davvero uniche, questo Mjölnir (ossia il martello di Thor) incredibilmente ben fatto è da non perdere.

Infine, un fan ha deciso di realizzare una vera e propria insegna completa di illuminazione a LED, dedicata proprio all’avventura di Kratos.