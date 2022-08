God of War Ragnarok, un fan mostra il ‘marchio di Kratos’

God of War Ragnarok è il sequel del capolavoro di Santa Monica uscito ormai diversi anni fa su console PS4 (nonché soft reboot della saga nata su PS2).

Il ritorno di Kratos (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso) è stato un gioco ancora oggi molto apprezzato, tanto che l’hype verso il sequel è sicuramente alle stelle.

Mentre qualche fan ha deciso di ingannare l’attesa immaginando il classico God of War II in Unreal Engine 5, per un risultato davvero notevole, c’è ora chi ha deciso di realizzare un altro tributo al Dio della Guerra davvero unico nel suo genere.

No, non parliamo dei giganteschi castelli di sabbia a tema GOW, bensì di un vero e proprio ‘marchio di Kratos‘ realizzato da un fan.

Come riportato anche su Game Rant, infatti, mentre i giocatori attendono pazientemente l’uscita di God of War Ragnarok, un fan ha deciso di realizzare una vera e propria insegna completa di illuminazione a LED.

Su Reddit, un utente noto come LaserBeta ha condiviso una foto di un’opera realizzata di recente e ispirata proprio al titolo dei Santa Monica.

Nello specifico, si tratta di un’insegna a LED con il volto di Kratos e il risultato – come potete vedere voi stessi poco più in basso – è a dir poco impressionante.

Nell’immagine, l’insegna a LED sembra essere montata sul lato della parete: colorata di nero, mostra i contorni del volto di Kratos. Tra i dettagli presenti nel disegno si notano chiaramente la barba e la cicatrice.

Inoltre, le luci LED sottostanti emettono un bagliore rossastro per completare il tutto, dando all’insegna un look realmente sorprendente. Chiaramente, l’oggetto non è in vendita, quindi al momento non è possibile marchiare le pareti della vostra casa con il volto del Dio della Guerra.

Restando in tema, avete visto che di recente su Xbox Store è sbucato un clone di God of War così brutto da sorprendere tutti, ma davvero tutti?

Ma non solo: una fan page spagnola ha pubblicato su Twitter un video realmente esilarante, sulle note di un classico heavy metal.