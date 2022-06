Volete il nuovo Dino Crisis? Capcom lo chiede a voi

Dino Crisis è la serie targata Capcom nata nell’ormai lontano 1999 grazie al genio creativo di Shinji Mikami, una saga parcheggiata in un angolo e mai più ripresa.

Ispirato ai Resident Evil classici (che trovate anche su Amazon in un ottima compilation), il primo capitolo segue le vicende di Regina, un’agente speciale inviata con una squadra ad indagare in una struttura su un’isola piena zeppa di dinosauri.

Se da anni i fan fantasticano su un eventuale remake, tanto che un illustratore ha creato degli artwork di un ipotetico Dino Crisis Remake, forse il fatidico giorno si avvicina.

Ora, mentre qualcuno ha sperato (invano) che Dino Crisis potesse essere collegato ad uno dei prossimi giochi Capcom, è arrivata una notizia ben più lieta.

Come riportato anche da The Gamer, Capcom ha indetto un sondaggio per capire quali brand sono tra i più amati dai fan.

Tra questi, figurano serie come Devil May Cry, Monster Hunter, Resident Evil e Street Fighter, ma soprattutto Dragon’s Dogma, Dead Rising, Breath of Fire e, appunto, Dino Crisis.

Considerando che l’ultimo Dino Crisis è uscito ormai quasi 20 anni fa, è più che normale che i fan si siano lanciati a capofitto per suggerire il ritorno di Regina.

Staremo a vedere quindi se questo sondaggio indetto per i fan darà i frutti sperati, con la speranza che il franchise di survival horror giurassici possa presto tornare in auge.

Del resto, c’è sempre più gente che è sicura del ritorno di Dino Crisis, avvistandolo addirittura all’interno di alcuni store digitali.

Vero anche che molti fan del gioco originale sono rimasti ancora più senza parole quando hanno visto un personaggio curiosamente simile a Regina in un gioco Capcom di prossima uscita, ossia Exoprimal.

Ad ogni modo, nell’ultimo evento dedicato alle novità della Casa di Mega Man, Capcom ha rivelato tante altre cose molto interessanti: le trovate tutte qui, nel nostro ricco recap.