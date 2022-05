Dino Crisis sta per tornare su PS5? Spuntano conferme da PS Store

Dino Crisis, il mai dimenticato action-adventure e survival horror di casa Capcom, potrebbe presto fare il suo ritorno su PS5 e PS4 tramite il nuovo imminente servizio in abbonamento, stando a quanto segnalato da alcuni utenti online.

Il franchise ideato da Shinji Mikami, il celebre director che ha recentemente lavorato alla nuova esclusiva PS5 Ghostwire Tokyo (potete acquistarlo con consegna rapida su Amazon), è ormai una delle tante IP che, pur essendo amatissima dai fan, non riceve nuovi capitoli da ormai troppo tempo.

In attesa di un revival, potrebbero essere in arrivo novità davvero importanti per i fan più nostalgici: sebbene non sia attualmente disponibile tra i titoli di lancio di PlayStation Plus Premium, lo store di casa Sony ha lanciato un fortissimo indizio sulla futura inclusione del primo Dino Crisis.

Come riportato da Gematsu, i fortunati giocatori che hanno già potuto utilizzare il nuovo PlayStation Plus hanno infatti notato una curiosità importante: nella sezione dedicata ai classici viene utilizzata un’immagine promozionale con Regina, la celebre protagonista della serie, che potete osservare voi stessi qui di seguito.

Nei social network e nei forum online si stanno ormai moltiplicando sempre di più le segnalazioni degli utenti che hanno effettivamente notato questo banner decisamente curioso, dato che Dino Crisis non è presente nel catalogo dei classici giocabili.

I logged onto the Hong Kong store and can confirm this is real.

However Dino Crisis isn't available to download or purchase…..yet. https://t.co/rzpFRmdpa9 pic.twitter.com/GPyqpIrV5X

— Windy Corner TV – Robert (@windycornertv) May 25, 2022