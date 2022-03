Dino Crisis “vivrà” nel prossimo progetto Capcom

Dino Crisis è la serie Capcom nata nel 1999 grazie alla mente di Shinji Mikami, una saga finita purtroppo nel dimenticatoio da troppi anni.

Il gioco, ispirato ai Resident Evil classici, seguiva le vicende di Regina, un’agente speciale inviata con una squadra specializzata ad indagare in una struttura di ricerca sita su un’isola misteriosa, piena di dinosauri affamati.

Se qualche fan si sta dilettando a creare remake non ufficiali in salsa next-gen, è anche vero che gli appassionati aspettano a braccia aperte un annuncio ufficiale da parte di Capcom.

Ora, durante l’ultimo State of Play, la Casa di Mega Man ha mostrato il nuovo ExoPrimal, uno sparatutto con dinosauri che a molti ha dato una forte vibrazione alla Dino Crisis.

ExoPrimal di Capcom non è il nuovo Dino Crisis che tutti speravano, ma Hiroyuki Kobayashi – figura chiave dietro le avventure di Regina – ha confermato di essere coinvolto nel nuovo progetto, come riportato anche da PSU,

Kobayashi-san ha lavorato come planner e produttore del primo Dino Crisis uscito nel 1999, oltre che producer di Dino Crisis 3 uscito in esclusiva su Xbox.

L’autore ha rivelato su Twitter che sta lavorando al gioco, anche se non ha specificato esattamente in che veste.

小林が深く関わった新規タイトル!

バイオバザード

ディノクライシス

ふしぎ刑事

デビルメイクライ

P.N.03

めいわく星人パニックメーカー

キラー7

戦国BASARA

ドラゴンズドグマ

ガイストクラッシャー

大逆転裁判

めがみめぐり

エグゾプライマル — 小林裕幸 (@HiroKobaP) March 10, 2022

ExoPrimal si svolgerà nell’anno 2040, con la Terra sotto l’attacco dei dinosauri. Con le città ridotte in macerie dalle temibili creature, l’Aibius Corporation interviene con la sua tecnologia AI Leviathan, in grado di prevedere dove i dinosauri colpiranno la prossima volta, schierando una forza di Exofighters per contrastare la minaccia.

L’uscita di ExoPrimal è prevista per il 2023 per PS4 e PS5. Nell’attesa avete letto che il Team Arklay’s è da tempo al lavoro su un progetto amatoriale e non ufficiale realizzato con Unreal Engine 4 nato per celebrare i vent’anni della saga?

Ma non solo: avete visto in ogni caso anche Deathground, l’indie multiplayer ispirato proprio a Dino Crisis e che non sembra essere affatto male?

Infine su SpazioGames abbiamo da poco pubblicato la recensione di Jurassic World Evolution 2, il gestionale di Frontier che riporta in vita dinosauri più famosi del cinema.