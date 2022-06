Dino Crisis, ritorno “anticipato” dal nuovo gioco Capcom? Ecco la risposta

Ad un certo punto, negli ultimi tempi, sono iniziate delle speculazioni secondo cui Capcom possa essere al lavoro sul ritorno di Dino Crisis.

La serie “cugina” di Resident Evil, il cui ultimo capitolo è su Amazon, con dinosauri, tante armi, ed una fascinosa agente con un caschetto rosso, ha avuto negli anni tanti estimatori.

I rumor sono esplosi con gli anni, e c’è sempre più gente che è sicura del ritorno di Dino Crisis, avvistandolo addirittura all’interno di alcuni store digitali.

I fan del gioco, o più semplicemente della protagonista Regina, sono rimasti ancora più sconvolti quando hanno visto un personaggio curiosamente simile a lei in un gioco Capcom.

Parliamo di Exoprimal, gioco annunciato qualche tempo fa e mostrato nuovamente durante l’ultimo showcase di Capcom nei meandri della Summer Game Fest.

Il collegamento con Dino Crisis non è mai stato palese (al di là della somiglianza del personaggio), anzi, ma è nato da un collegamento lavorativo, per così dire.

Hiroyuki Kobayashi è infatti coinvolto nel nuovo progetto. Il fatto che abbia lavorato come planner e produttore del primo Dino Crisis uscito nel 1999, oltre che come producer di Dino Crisis 3, ha fatto subito saltare di gioia i giocatori cospirazionisti.

In una recente intervista ad IGN US, il director Takuro Hiraoka ha parlato di molti aspetti di Exoprimal, arrivando anche a parlare del collegamento con il gioco di dinosauri.

Interrogato da IGN US sulla questione, Hiraoka ha dato una risposta definitiva. Preparatevi perché, se speravate in una conferma della teoria, probabilmente non vi piacerà:

«No, il gioco è una cosa autentica e non ha alcuna relazione con Dino Crisis.»

Finisce quindi una serie di rumor che coinvolgono Exoprimal. Magari Dino Crisis tornerà in qualche modo, ma per ora questo è solo un altro gioco con i dinosauri, molto trash.

Capcom non ha annunciato il ritorno di Regina nell’ultimo evento, ma tante altre cose molto interessanti: le trovate tutte qui.

Per consolarvi, qualcuno ha riproposto la saga di dinosauri di Capcom con Unreal Engine 5, ovviamente.