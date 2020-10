Dino Crisis Remake: un illustratore immagina il gioco (e le art sono paurose)

Nonostante siano anni che i fan chiedono a gran voce un rifacimento ufficiale, Capcom non sembra avere alcuna intenzione di dare alla luce un remake o un sequel di Dino Crisis, la leggendaria serie di survival horror ‘giurassica’ uscita nell’era a 32-bit sulla PlayStation originale e proseguita con scarso successo sulle console a 128-bit (ossia gli imbarazzanti Dino Crisis 3 e Dino Crisis – Gun Survivor).

Non fosse per Dino Crisis Rebirth, ossia il remake amatoriale non ancora bloccato dalla Casa di Mega Man, una vera e propria rimasterizzazione del gioco originale è e resta solo un sogno.

Nonostante questo, c’è chi il gioco lo desidera ardentemente, al punto da proporre degli artwork originali che immaginano alcune scene che potremmo vedere in un – presunto – remake ufficiale dell’avventura di Regina.

Alexander Forssberg, bravissimo illustratore americano molto attivo nel panorama televisivo e cinematografico (con un occhio di riguardo anche ai videogiochi), ha infatti pubblicato una manciata di concept art che riprendono alcune situazioni di gioco di un ipotetico Dino Crisis next-gen.

Le prime due mostrano Regina attraversare un corridoio avvolto dalla vegetazione e nascondersi dagli occhi di ben due T-Rex, dietro a un’auto (“se non ti muovi non ti vede”).

Le ultime due mostrano Regina essere colta di soprassalto da un predatore non meglio identificato, mentre l’altra mostra la nostra eroina attorniata da quelli che sembrerebbero essere dei piccoli Velociraptor.

È davvero fantastico immaginare queste suggestive opere d’arte in movimento, magari in un gioco nuovo di zecca basato sul RE Engine visto nei remake di Resident Evil 2 e 3 (e non solo).

Insomma, al netto del fascino di queste immagini, a noi non resta altro da fare se non sognare ardentemente di poter vivere un giorno davvero queste straordinarie situazioni di gioco (magari su PS5 e Xbox Series X).

Avete già avuto modo di vedere Deathground, il titolo indie incentrato sul multiplayer che fa pesantemente il verso proprio a Dino Crisis (e che non sembra essere affatto male)?