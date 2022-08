Vi manca Payday? Il creatore della serie sta sviluppando un titolo simile

Payday è una saga che ha avuto, negli anni, una bella serie di estimatori che stanno tutti aspettando un terzo capitolo sempre più lontano.

Con il secondo episodio, che trovate facilmente su Amazon, la serie ha avuto il suo picco di popolarità da quando è apparsa sul mercato.

Di Payday 3 non si è saputo granché se non che, in qualche modo, si farà prima o poi.

Ad un certo punto il titolo ha trovato anche un publisher, con anche una sorta di finestra di uscita che, però, si è rivelata non esatta.

E come spesso accade nel mondo dei videogiochi, sono i creatori originali delle serie a soddisfare i fan dando loro quello che aspettano.

Il creatore di Payday, Ulf Andersson, sta infatti sviluppando un titolo dal concept molto simile al videogioco action di rapine.

Come riporta IGN US, Andersson tornerà ad esplorare il genere con il nuovo titolo del suo studio 10 Chambers. Il progetto sarà un gioco d’azione in stile cyberpunk, basato sulla collaborazione di un team.

«Un FPS cooperativo di rapine con una sorta di tema da thriller psicologico», lo ha descritto lo sviluppatore nel corso di un’intervista rilasciata di recente.

Inoltre, Andersson ha svelato quello che potrebbe essere lo stile di gioco del suo nuovo titolo, che sarà molto diverso dall’azione sfrenata di Payday però:

«Questo non sarà una sparatoria costante. Payday ha avuto un grosso problema in cui l’azione aumentava e poi rimaneva accelerata per tutto il tempo.»

Chissà se uscirà prima questo titolo o Payday 3, che qualche tempo fa era stato descritto come il futuro del publisher, in un certo senso.

A proposito di creatori di giochi che tornano al lavoro, quello di GTA si sta buttando in un esperimento molto importante che è stato svelato alla Gamescom 2022.