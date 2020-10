Payday 3 si farà nonostante tutto e ha cambiato engine

Arriverà tutt’altro che presto, ma Payday 3 si farà. Nonostante il silenzio che ha circondato da qualche tempo il gioco, e i problemi non di poco conto che hanno attorniamo Starbreeze nei mesi recenti, il gioco è ancora in fase di sviluppo e sta affrontando dei cambiamenti.

A farlo sapere è stato direttamente il team di sviluppo, che con un tweet sul profilo Twitter ufficiale del franchise ha sottolineato che sarà bene non avere fretta, perché ci troviamo ancora nelle fasi di design. Significa che Payday 3 sta venendo ancora progettato, quindi non aspettatevelo in tempi brevi – e sicuramente non prima del 2022 o 2023, come era stato detto in precedenza.

L'immagine teaser di Payday 3

Il tweet che celebra i 100.000 follower dell’account, comunque, fa riferimento a un generico “TBA” (da annunciare) per la data d’uscita, mentre si è deciso di cambiare engine.

Precedentemente affidato a Diesel Engine, il gioco sarà ora sviluppato in Unreal Engine. Ad accompagnare il tutto, un’immagine teaser che trovate full-size poco sopra.

ACCESS: PAYDAY TWITTER MAN

MEMBER COUNT: 100,000 REQUEST RECEIVED, ACCESSING CRIMENET… CONNECTING… ONLINE. TIME: 13:37 STATUS PAYDAY 3 ☑️CONFIRMED

☑️DESIGN PHASE

☑️RELEASE DATE TBA

☑️UNREAL ENGINE pic.twitter.com/fqnWYEaCSg — PAYDAY 2 💰 (@PAYDAYGame) October 3, 2020

Rimanete ovviamente sulle pagine di SpazioGames per tutti i futuri e ulteriori aggiornamenti sui lavori in corso per Payday 3, che sembra quindi essere sopravvissuto ai momenti più travagliati di Starbreeze: qualche tempo fa, come ricorderete, avevamo perfino assistito a delle operazioni di polizia presso la sede della software house.