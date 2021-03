Payday 3 ha trovato un publisher (ed ecco quando uscirà)

Alla fine Starbreeze ce l’ha fatta: gli sviluppatori di Payday 3 hanno finalmente trovato un publisher disposto a finanziarli.

Lo scorso anno vi avevamo infatti raccontato delle difficoltà che il team stava riscontrando nel cercare un publisher per il terzo capitolo della serie.

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, Koch Media ha infatti stretto un accordo con Starbreeze per concludere il finanziamento del progetto, diventandone dunque il publisher.

Gli sviluppatori resteranno proprietari della loro IP ed hanno dichiarato che adesso il progetto è «totalmente finanziato» e dunque pronto per poter essere prodotto.

Payday 3 ha finalmente trovato un publisher: uscirà nel 2023

Il disastroso lancio di Overkill’s The Walking Dead, costretto poi alla cancellazione, aveva messo seriamente nei guai la compagnia: questo finanziamento rappresenta dunque una più che necessaria boccata d’ossigeno per il team, che ora può concentrarsi solo nel realizzare un sequel all’altezza delle aspettative.

Starbreeze ha dunque potuto confermare ufficialmente la data di lancio di Payday 3: non sappiamo un giorno preciso, ma sappiamo che uscirà certamente nel 2023 su PC e console.

Gli sviluppatori inoltre assicurano che il gioco sarà supportato per almeno 18 mesi dopo il lancio, dato che c’è un piano per rendere il sequel di Payday 2 simile ad un «game as a service».

Non ci resta dunque che augurare buona fortuna al team svedese ed attendere pazientemente nuove informazioni ufficiali relative al nuovo titolo del franchise.

Aver trovato un publisher per il terzo capitolo della serie ha reso gli animi dell’azienda decisamente più tranquilli, dopo il periodo di crisi economica poi stabilizzato grazie agli ultimi DLC di Payday 2.

L’idea iniziale di Starbreeze era di riuscire a lanciare Payday 3 entro il 2023: considerando che è stato però possibile trovare un publisher solo da pochi giorni, questi piani sono stati naturalmente rivisti.

Al momento sappiamo che il gioco non sarà più realizzato con il Diesel Engine, come previsto inizialmente, ma il team ha deciso di utilizzare il più performante Unreal Engine.