Vesemir avrà il suo film animato Netflix (e l’uscita è vicinissima)

Chiunque abbia giocato ai vari capitoli della saga di The Witcher, visto la serie Netflix o magari ha letto i romanzi originali, saprà benissimo chi è Geralt di Rivia.

Gli appassionati della serie di videogiochi di CD Projekt si saranno più volte domandati i retroscena dietro alla nascita del guerriero che tutti noi abbiamo imparato ad amare.

Anche nella seconda stagione della serie live action dedicata a The Witcher, ora con data di uscita ufficiale e numero di episodi, scopriremo sicuramente molti retroscena sulla cosa.

Tra le domande in sospeso, ve n’è però una molto importante: chi ha aiutato Geralt a diventare la leggenda che tutti noi conosciamo?

Netflix ha la risposta, grazie anche a un nuovo film d’animazione incentrato esclusivamente sul mentore di Geralt, Vesemir.

Chiamato The Witcher: Nightmare of the Wolf, la pellicola è in arrivo in esclusiva sul catalogo streaming dal 23 agosto 2021.

Poco sotto, trovate anche il primo tease trailer rilasciato dal colosso dello streaming.

THE WITCHER: NIGHTMARE OF THE WOLF, a Witcher anime film about Geralt's mentor Vesemir from Studio Mir, premieres August 23. #WitcherCon pic.twitter.com/fVEpxq8N5x — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 9, 2021

Se la serie principale segue i fatti di Geralt, della potente maga Yennefer di Vengerberg e della giovane leonessa di Cintra, Ciri, Nightmare of the Wolf porrà l’accento sulle origini di Vesemir, noto anche ai lettori dell’opera di Sapkowski.

Il film sarà sviluppato da Studio Mir, autori anche di DOTA: Dragon’s Blood, lo show basato su Dota 2, il MOBA del 2013 sviluppato e pubblicato da Valve.

Alcune settimane fa è emersa anche la durata di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il quale dovrebbe durante 1 ora e 21 minuti (una lunghezza non certo eccessiva per un prodotto del genere).

Lauren S. Hissrich, già showrunner della serie principale di The Witcher, si occuperà della produzione del nuovo film animato, con la collaborazione di Beau DeMayo.

Ricordiamo in ogni caso che è in lavorazione anche un altro progetto dedicato al franchise, una serie live action che fungerà anch’essa da prequel: stiamo parlando di The Witcher Blood Origin.

Se vi mancano da recuperare le informazioni sulla seconda stagione di The Witcher, recuperate il nostro ricco recap che trovate su SpazioGames.

Infine, CD Projekt ha annunciato la data d’uscita di The Witcher: Monster Slayer, un nuovo capitolo della saga dello Strigo.