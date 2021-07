The Witcher 3 next-gen cambia look (con tanti contenuti extra)

Solo poche ora fa, Netflix ha svelato la data di uscita della seconda stagione di The Witcher, in uscita a fine anno.

Ispirata ancora una volta ai romanzi che hanno vita anche alla saga di videogiochi di CD Projekt RED, Geralt di Rivia tornerà in azione con il volto di Henry Cavill.

Il colosso dello streaming ha anche rivelato il numero esatto di episodi, oltre a un video dietro le quinte davvero interessante.

In occasione del WitcherCon ha ovviamente presenziato anche il team di sviluppo polacco, il quale solo ieri ha annunciato l’acquisizione di un team che ha lavorato anche alla saga di Mass Effect.

A quanto pare, le sorprese per i fan non sono finite qui, visto è stato pubblicato un importante aggiornamento per quanto riguarda la versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt., chiamata Complete Edition.

Con un post pubblicato su Twitter, è stato infatti confermato che l’aggiornamento di nuova generazione del gioco arriverà quest’anno su PS5, Xbox Series X/S e PC.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.

Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭

More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt

— The Witcher (@witchergame) July 9, 2021