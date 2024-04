The Witcher Stagione 4, Geralt potrebbe essere più simile al videogioco

Come saprete, la terza stagione di The Witcher su Netflix è stata l'ultima con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia,

Lo show televisivo (divenuto celebre anche grazie alla serie di videogiochi, specie il terzo capitolo su Amazon) punta ora a rinnovarsi.

Nella nostra recensione della Stagione 3 vi abbiamo del resto spiegato a chiare lettere che si tratta di «una serie che si lascia guardare a fatica, divisa in due parti più per smorzare la noia generale, che per vere esigenze produttive».

Cavill, che ha interpretato Geralt per tre stagioni, è pronto a essere sostituito da Liam Hemsworth nella quarta stagione di The Witcher.

Ora, dopo un primo "sguardo" a Hemsworth nei panni di Geralt, arriva ora una buona notizia che farà felici in primis i fan del videogioco.

Come riportato anche da Redanian Intelligence, il nuovo outfit di Geralt nella Stagione 4 potrebbe essere ispirato a quanto visto nel classico di CD Projekt RED.

Lo Strigo dovrebbe infatti indossare una giacca di pelle nera, sbottonata e di lunghezza simile a quella vista nell'armatura Grandmaster Wolven di The Witcher 3.

Lo stile e il taglio sarebbero simili a quelli dell'armatura in questione, anche se più semplice e con meno accessori.

Ma non solo: sempre secondo le fonti di Redanian, la parrucca bianca e la barba incolta dovrebbero far parte del look di Liam Hemsworth.

La costumista Lucinda Wright ha parlato di Liam la scorsa estate, dicendo: «Ho incontrato Liam per un breve periodo, è alto un metro e novanta ed è un altro bellissimo esemplare da mettere in mostra per una costumista, quindi sono molto fortunata. È anche molto eccitante perché porterà qualcosa di speciale».

Le riprese della terza stagione di The Witcher sono state ritardate a causa dei vari scioperi, ma presto prenderanno finalmente il via. L'uscita è prevista genericamente nel 2025..

Restando in tema, alcune settimane fa un produttore ha difeso la fedeltà della serie rispetto ai libri, oltre ad aver lasciato intendere "stranezze" dietro le quinte.

Ma non solo: l'attrice Anya Chalotra ha parlato del suo lavoro sul set di The Witcher Stagione 3, rivelando un episodio che l’ha messa in imbarazzo.

Per concludere, tornando al "passaggio di consegne" tra Cavill e Hemsworth, alcuni parlano di un vero e proprio multiverso per giustificare il cambio di volto.