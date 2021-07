The Witcher ha un nuovo gioco in arrivo (ed è gratis)

CD Projekt ha annunciato la data d’uscita di The Witcher: Monster Slayer, un nuovo capitolo della saga dello Strigo.

Il nuovo gioco dal publisher di Cyberpunk 2077 è destinato al pubblico mobile (sia iOS che Android) e avrà il pregio di essere completamente gratuito.

Il franchise continua a riservare sorprese dopo il terzo capitolo che l’ha lanciata nell’Olimpo degli amanti di RPG e fantasy.

Una consacrazione che è però stata dovuta in modo particolare al lancio della serie Netflix, prossima ormai alla seconda stagione.

Nel mentre, è stata annunciata la data d’uscita di The Witcher: Monster Slayer, con il trailer “The Path is Calling” che potete vedere in alto, pubblicato dall’editore di Cyberpunk 2077.

Il gioco è stato realizzato e pubblicato da Spokko, e oggi abbiamo alcuni dettagli relativi alla storia c he interesseranno ai fan.

Monster Slayer è «ambientato molto prima della storia della serie di giochi The Witcher di CD Projekt», leggiamo in primis nel comunicato appena inviatoci.

«In un tempo dove i mostri girano liberamente per il territorio in grandi numeri, il ruolo relativamente nuovo di Strigo è diventato essenziale nel Continente. In Monster Slayer, i giocatori vedranno il mondo intorno a loro trasformarsi nel regno dark fantasy conosciuto per l’universo di The Witcher. Come Strigo appena addestrato, si intratterranno con un gameplay location-based e funzionalità di realtà aumentata avanzata per tracciare e dare la caccia a mostri assetati di sangue nei paraggi».

The Witcher: Monster Slayer è in uscita il 28 luglio ed è un’interpretazione basata sulla lore di Andrzej Sapkowski di Pokémon Go.

Proprio Pokémon Go ha avuto un ritorno di fiamma, ultimamente, che presumiamo sia dovuto all’allentamento della crisi pandemica.

Non si tratta della prima interpretazione simile, dal momento che anche Harry Potter si è lanciato in un esperimento simile.

A Minecraft è invece andata meno bene, con Microsoft che ha deciso di chiuderlo anzitempo per la scarsa visibilità ottenuta.