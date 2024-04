The Witcher fa la sua "apparizione" in una... app per cellulari

The Witcher è andato ben oltre il mondo di libri e videogiochi, con una serie Netflix, un manga ufficiale, un gioco da tavolo e persino un libro di cucina, ma ora a quanto pare è apparso anche nell'app di apprendimento linguistico Duolingo.

Dopo il successo del terzo capitolo la serie è infatti ancora molto apprezzata e seguita.

Senza contare che anche la produzione di The Witcher 4 è ai nastri di partenza, quindi è normale che si parli - e molto - del franchise.

Individuata dall'utente di Reddit "GeraltAndYennefer" (via IGN US), una delle domande del corso di finlandese di Duolingo chiede di tradurre la frase: "La sposa è una donna e lo sposo è un riccio".

«È un riferimento a The Witcher?», ha chiesto l'utente di Reddit. IGN US ha ricevuto conferma da Duolingo che si tratta effettivamente di un accenno all'amata serie fantasy, in particolare al racconto "A Question of Price", che è stato adattato per la TV nella stagione 1 episodio 4 della serie Netflix.

Nel racconto, il protagonista Geralt di Rivia partecipa a un banchetto organizzato dalla regina Calanthe di Cintra, che probabilmente i fan conoscono meglio come la nonna di Ciri.

Tuttavia, Ciri non è ancora nata: la storia narra infatti del fidanzamento dei suoi genitori.

Una miriade di pretendenti si sono recati a Cintra per cercare di conquistare la mano della principessa Pavetta, madre di Ciri, ma attraverso una complessa serie di eventi, è un cavaliere mascherato chiamato Duny a vincere sui pretendenti.

Duny, però, viene esposto a una maledizione che lo trasforma in un mostro dall'aspetto di un riccio durante la notte. Geralt salva però la situazione e la principessa e il riccio si fidanzano, da cui il riferimento a Duolingo.

«Duolingo è noto per le sue frasi strane e divertenti nei nostri corsi, ma dietro di esse c'è un reale valore di apprendimento», ha dichiarato un portavoce di Duolingo a IGN US.

«E a volte abbiamo deliberatamente inserito anime, giochi o altri riferimenti alla cultura pop nei nostri contenuti, per aiutare a collegare l'apprendimento delle lingue con le passioni e gli interessi delle persone».

Restando in tema, in occasione dell'ultima earnings conference con gli investitori per i risultati ottenuti nell'ultimo anno fiscale, CD Projekt ha svelato di avere ormai spinto sull'acceleratore per lo sviluppo di The Witcher 4.

Del resto, da quello che sappiamo, The Witcher 4 potrebbe uscire nel 2026, mentre Sirius - il gioco ibrido single player e multiplayer di The Molasses Flood - potrebbe uscire nel 2027.

Infine, Liam Hemsworth potrebbe averci dato una prima anticipazione di come apparirà nei panni di Geralt di Rivia in The Witcher Stagione 4.