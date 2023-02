Venom sta per tornare in grande stile anche nell’ultimo gioco Marvel

Marvel’s Midnight Suns è l’ambizioso gioco di ruolo tattico sviluppato da Firaxis: ora, gli sviluppatori hanno confermato che il possente Venom è in arrivo via DLC.

Quello che i fan hanno definito «l’XCOM di Marvel» (che potete fare vostro al prezzo minimo garantito su Amazon) il gioco mette in campo tantissimi supereroi Marvel.

Nella nostra recensione pubblicata alcuni giorni fa vi abbiamo spiegato che «Marvel’s Midnight Suns è una scommessa vinta quasi per intero. Il titolo creato da Firaxis Games rinfresca un genere storicamente statico sui suoi principi e dà vita a un tattico a turni rapido e dinamico, ma non per questo banale o semplificato.»

Ora, dopo che Firaxis Games ha annunciato da poco una versione di prova per Marvel’s Midnight Suns, a breve il simbionte farà il suo debutto nel gioco.

Come riportato anche da Gamereactor, è stato rivelato che l’ultimo DLC a pagamento per Marvel’s Midnight Suns includerà Venom, l’iconico simbionte del mondo Marvel.

In apertura di notizia potete inoltre visionare anche un nuovo trailer di gioco che mostra proprio i poteri di Venom in azione, e sembrano davvero letali.

Non sorprende che il personaggio dia il meglio di sé infliggendo ingenti quantità di danni ai nemici, che può eliminare rapidamente utilizzando la sua risorsa Ravenous.

Nel mentre, vi ricordiamo che da poco abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che dovete sapere su Marvel’s Midnight Suns, così da poter essere pronti non appena deciderete di metterci sopra le mani.

Restando in tema Marvel, un eroe ha finalmente iniziato la sua corsa verso i negozi: lo sviluppatore del remake di Dead Space, EA Motive, ha infatti dato il via alla produzione del gioco dedicato a Iron Man.

Per concludere, alcune settimane fa sono emerse notizie anche per quanto riguarda il gioco su Wolverine, anche se purtroppo non sembrano esserci buone nuove circa la data di rilascio.